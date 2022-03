Citroën C3 2023 avrà motori diversi in Brasile e Argentina

Stellantis ha iniziato a produrre nella seconda metà di questo mese la nuova Citroën C3. Sappiamo che in Brasile, la nuova generazione della vettura riceverà i motori Firefly da 1 litro e 16V da 1.6 litri. Per quanto riguarda il mercato argentino, proprio come la Peugeot 208, sarà equipaggiata dal benzina PureTech da 1.2 litri.

Nel materiale promozionale ufficiale, una parte del video mostra un’unità in fase di assemblaggio con un powertrain a tre cilindri. I media brasiliani inizialmente pensavano che fosse il Firefly 1.0, ma alcuni successivamente hanno fatto notare che in realtà nella clip compare il PureTech 1.2.

Citroën C3 2023: i motori saranno diversi tra il mercato brasiliano e quello argentino

La Citroën C3 2023 sarà offerta con il Firefly da 1 litro nelle versioni entry-level e con il 16V 1.6 nelle varianti top di gamma. Inizialmente, la casa automobilistica francese aveva pianificato di lanciare la nuova C3 questo mese e ha persino annunciato una data. Tuttavia, l’arrivo del modello è stato posticipato e ora il suo debutto avverrà tra aprile e maggio.

Alcune foto spia pubblicate nelle scorse ore in rete mostrano che sta conducendo ancora dei test sulle strade brasiliane con prototipi senza camuffamento a Resende (Rio de Janeiro) e a Minas Gerais.

La nuova Citroën C3, in produzione nello stabilimento di Porto Real (Rio de Janeiro), sarà offerta nelle versioni Live 1.0, Feel 1.0, First Edition 1.0, Feel 1.6, Feel 1.6 Pack AT e First Edition 1.6 AT.

Negli allestimenti Live, Feel e First Edition, il motore Firefly da 1 litro proporrà la stessa potenza di quello impiegato sulla Fiat Argo. Ciò significa 71 CV a 6000 g/min e 98 Nm di coppia massima a 3250 g/min con benzina e 75 CV a 6000 g/min e 105 Nm a 3250 g/min con etanolo. In entrambi casi troveremo un cambio manuale a 5 rapporti.

Nelle versioni Feel, Feel Pack e First Edition, il motore EC5 16V da 1.6 litri eroga 113 CV a 6000 g/min e 151 Nm a 4250 g/min don benzina e 120 CV a 6000 g/min e 153 Nm a 4500 g/min con etanolo. Questo powertrain può essere abbinato sia a un cambio manuale a 5 marce che a uno automatico a 6 velocità.

La visita del CEO di Stellantis Carlos Tavares nella fabbrica di Porto Real ha segnato l’inizio della produzione in serie della Citroën C3 2023. Questo modello sarà il primo di una famiglia composta da tre auto progettate per il Brasile e altri paesi sudamericani. Alla realizzazione di questo importante progetto hanno contribuito un team di dipendenti provenienti da Brasile, Argentina, Francia e altri paesi.

Tra le caratteristiche più interessanti offerte da questa vettura abbiamo l’ottima altezza da terra, una posizione elevata per il guidatore, il comfort caratteristico proposto da una Citroën e uno dei migliori spazi interni nel segmento. Il suo design è stato attentamente studiato per offrire un veicolo di grande qualità, connettività e soprattutto conveniente nel segmento B delle hatch.

