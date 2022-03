Jeep Compass 4xe: svelata per intero la versione brasiliana [Teaser]

Con il primo teaser rilasciato il 14 marzo, Jeep aveva già confermato l’arrivo della gamma 4xe in Brasile nella prima metà di quest’anno. Ora sappiamo che il primo veicolo ibrido plug-in del brand ad arrivare nel grande paese sudamericano sarà la Jeep Compass 4xe, che sarà annunciata il 4 aprile.

In questo giorno si tiene il Jeep Day, ossia la giornata dedicata al 4×4. Inaugurando una nuova era per il marchio di Stellantis nel mercato brasiliano, la Compass elettrificata sarà la base per far diventare Jeep un punto di riferimento nella tecnologia ecocompatibile premium.

Jeep Compass 4xe: l’ultimo video teaser mostra per intero il SUV prima della presentazione in Brasile

Nelle scorse ore, Jeep Brasil ha pubblicato su YouTube un nuovo video teaser che svela per intero la nuova Compass 4xe, per la prima volta ufficialmente in Brasile, mostrando un po’ le sue capacità. La natura è sicuramente l’ambiente perfetto per scoprire tutte le caratteristiche offerte da una Jeep.

Attraversando paesaggi come montagne e cascate, il SUV 4xe percorre diversi terreni nel nuovo colore esclusivo. La clip mostra la Jeep Compass 4xe in diverse angolazioni mentre attraversa i vari percorsi.

Oltre al volante in nero lucido visibile ad inizio video, sul cofano motore, sul profilo laterale e sul vano bagagli compaiono gli stemmi che risaltano con una tonalità blu intorno a loro. Sul retro spicca anche il logo 4xe, che ha l’ultima lettera dipinta nello stesso blu per rafforzare la presenza della tecnologia ibrida plug-in a bordo. Un’altra caratteristica mostrata nella clip riguarda i fari con tecnologia Full LED dal design esclusivo per la versione PHEV.

Anche nel secondo video teaser si possono ascoltare diversi suoni della natura, come il rumore della cascata e il canto degli uccelli, grazie alla modalità completamente elettrica che permette di godersi al meglio ogni rumore esterno e soprattutto non produrre emissioni. Infine, viene mostrato il connettore collegato alla porta di ricarica della Jeep Compass 4xe.

Non si sa al momento quale versione debutterà

Importata dall’Italia, dove viene prodotta nello stabilimento di Melfi assieme al Renegade 4xe, la Compass ibrida plug-in arriverà in Brasile a un prezzo che si dice partirà da circa 250.000 R$ (47.273 euro).

Sotto il cofano troveremo un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito dal motore GSE Turbo da 1.3 litri abbinato a un powertrain elettrico montato posteriormente da 60 CV, che porta la potenza complessiva a 190 o 240 CV. Purtroppo, al momento non sappiamo quale delle due versioni sarà disponibile nel paese sudamericano. È probabile, però, che sarà quella da 190 CV.

Tra le caratteristiche proposte di serie troveremo cruise control adattivo, avviso di uscita dalla corsia di marcia, monitoraggio dell’angolo cieco e varie modalità di guida fra cui scegliere in modo da gestire l’energia a disposizione come si vuole.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!