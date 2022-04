Nuova Fiat 500 Elettrica: Irmscher svela la versione modificata [FOTO]

Irmscher è un’azienda di tuning molto famosa per i modelli Opel, ma sembra che abbia deciso di allargare i suoi orizzonti e concentrarsi anche su altri prodotti di Stellantis. L’ultimo progetto riguarda, infatti, la nuova Fiat 500 Elettrica.

Abarth deve ancora presentare la versione ad alte prestazioni della nuova 500 Elettrica, ma per il momento possiamo accontentarci del progetto ideato dal preparatore tedesco, che ha voluto offrire un’alternativa molto più aggressiva senza alterare troppo l’iconico design della city car italiana.

Nuova Fiat 500 Elettrica: Irmscher presenta la sua versione modificata

In particolare, la Fiat 500 Elettrica by Irmscher viene fornita con cerchi in lega Turbo Star da 17” a 10 razze disponibili nelle colorazioni nera e argento. Il nuovo set è abbinato a un sistema di sospensioni ribassato che riduce ulteriormente l’altezza da terra della 500e. Sempre estremamente, Irmscher ha dotato la vettura di una serie di decalcomanie che evidenziano il frontale e le linee usando rosso/nero o argento. Completa la scritta Urban by Irmscher presente lateralmente.

Passando all’abitacolo, tra le modifiche abbiamo un nuovo rivestimento in pelle per sedili, pannelli delle portiere, padiglione e volante che può essere ordinato in marrone amaretto o rosso vino, conferendo una sensazione ancora più premium all’interno della Fiat 500 Elettrica. La trapuntatura a rombi e le combinazioni di colori ricordano lo stile adottato da Maserati.

Sfortunatamente, Irmscher non ha annunciato alcun aggiornamento per il propulsore elettrico. Ciò significa che è possibile optare solo per le due configurazioni disponibili di serie. Il modello base viene fornito con un motore elettrico da 95 CV e una batteria da 24 kWh mentre quello top di gamma propone un propulsore elettrico da 118 CV e una batteria da 42 kWh.

Quest’ultima variante della nuova 500 Elettrica impiega 9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 150 km/h (limitata elettronicamente). Purtroppo, il tuner tedesco non ha annunciato i prezzi per tutte le varie modifiche presenti a bordo della city car a zero emissioni.

In Italia, la 500e di nuova generazione è disponibile nelle versioni berlina, cabrio e 3+1 e in quattro allestimenti chiamati La Prima, Icon, RED ed Action. Riesce a garantire fino a 320 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP e fino a 460 km in quello urbano WLTP e inoltre è disponibile la modalità di guida Sherpa che aiuterà a raggiungere ogni destinazione ottimizzando il più possibile l’energia a disposizione.

Non mancano vari sistemi di sicurezza a bordo come il Traffic Jam Assist per permettere alla vettura di mantenere autonomamente la distanza dal veicolo che precede, oltre ad accelerare, frenare e rimanere al centro della corsia di marcia a qualsiasi velocità o condizione di traffico.

