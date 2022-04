Fiat 500: all’asta un esemplare del 1970 con livrea dei Carabinieri

Collecting Cars sta proponendo all’asta una bellissima Fiat 500 del 1970 con livrea dei Carabinieri che, secondo quanto riportato, è stato un veicolo ufficiale dell’arma. Oltre alle classiche colorazioni dei Carabinieri (blu, rosso e bianco), abbiamo una luce blu sul tetto funzionale.

Essendo in versione F di base, presenta un abitacolo molto semplice con il classico tachimetro circolare e un tettuccio apribile. Sotto il cofano si nasconde un motore bicilindrico piatto da 499cc, raffreddato ad aria, capace di sviluppare appena 18 CV di potenza. Secondo i dati forniti all’epoca dallo storico marchio torinese, la 500 F impiegava 35,8 secondi per accelerare da 0 a 81 km/h.

Fiat 500: un esemplare del 1970 con livrea dei Carabinieri è in cerca di una nuova casa

Anche se sembra nuova a prima vista, in realtà c’è da fare un po’ di manutenzione. In particolare, è necessario fare interventi sulla vernice e sull’impianto elettrico. Parliamo di una vettura sicuramente molto divertente da guidare in città grazie alla sua agilità.

Tra le altre caratteristiche disponibili su questa Fiat 500 dei Carabinieri abbiamo cerchi in acciaio da 12” in tinta con la carrozzeria e con coprimozzi cromati e inserti bianchi sugli pneumatici, un tettuccio in tela pieghevole, paraurti anteriori e posteriori cromati e una luce blu lampeggiante rimovibile presente sul tetto.

L’abitacolo è caratterizzato da un rivestimento in cuoio per i sedili e i pannelli delle portiere ed è stato aggiunto un tappetino in gomma. Davanti al guidatore troviamo un volante in plastica bianca originale, un tachimetro e delle alette parasole rifinite in vinile per guidatore e passeggero anteriore. Il rivestimento interno è in ottime condizioni nonostante la sua età e soltanto il sedile posteriore ha un piccolo foro.

Il tagliando più recente è stato fatto con km pari a 72.940 ed è stato incluso il cambio dell’olio motore e il rinnovo delle guarnizioni del motore. Anche gli pneumatici sono stati sostituiti di recente. Alla fine, questa Fiat 500 dei Carabinieri è un ottimo punto di ingresso nel possedere un’auto d’epoca molto apprezzata tra i collezionisti.

Al momento della pubblicazione di questo articolo sono state piazzate 35 offerte e raggiunto un prezzo di 9501 euro. Tuttavia, mancano poco più di 13 ore al termine dell’asta online su Collecting Cars.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!