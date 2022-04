Maserati: le future auto punteranno sulla bellezza

Le future auto di Maserati non saranno auto per farsi guardare su Instagram ma che punteranno semplicemente sulla bellezza. Lo ha detto il capo del design della casa automobilistica del Tridente Klaus Busse nel corso di una lunga intervista rilasciata negli scorsi giorni.

Maserati: ecco come saranno le sue future auto

Klaus Busse, vicepresidente del dipartimento di design di Stellantis, ha parlato con Autocar per dettagliare cosa possiamo aspettarci dal marchio in termini di design per le sue future auto ed in particolare per le sue imminenti auto elettriche.

La data di scadenza per l’ultima vettura con motore a combustione interna (ICE) è il 2025 e, con la rivelazione del suo primo veicolo elettrico in assoluto, la Maserati Grecale Folgore, è chiaro che il marchio è seriamente intenzionato a fare le cose per bene.

Il progetto definitivo per la Grecale è stato scritto insieme a quello della MC20 verso la metà del 2018 e Busse spiega che questi veicoli avevano bisogno di un look totalmente nuovo: “Volevamo creare un nuovo capitolo per Maserati. La MC20 è stata una nuova pietra miliare molto importante per noi, meritava un passo avanti nel design”.

Guardando al futuro dei prodotti, inclusi i veicoli elettrici, Busse suggerisce che l’MC20 giocherà il ruolo di primo piano nella direzione del suo linguaggio di design. Questo vale anche per le auto della gamma Folgore che avranno un ruolo centrale in futuro per la casa automobilistica del Tridente.

Alcuni elementi che hanno fatto il loro debutto con la MC20 e che poi abbiamo ritrovato anche nel SUV Grecale come ad esempio la calandra, la firma luminosa e i fari collocati in alto, li ritroveremo anche nelle future auto che arricchiranno la gamma di Maserati a cominciare dalla futura GranTurismo che debutterà nei prossimi mesi.

