Nuova Alfa Romeo Giulia: Imparato non esclude la Station Wagon

Si parla da tempo di una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon. Secondo molti il fatto di non aver realizzato una variante station wagon è stato il vero tallone d’Achille della prima generazione di Giulia. Nel corso di una intervista rilasciata a Motorbox direttamente dallo stabilimento di Pomigliano, il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato, ha dichiarato di non escludere l’arrivo di un simile modello in futuro.

Per Imparato una nuova Alfa Romeo Giulia Station Wagon è possibile in futuro

Alla precisa domanda se ci sarà una versione Station Wagon di Alfa Romeo Giulia, Imparato ha dichiarato che non lo esclude in quanto la nuova piattaforma che sarà utilizzata per la seconda generazione della berlina di segmento D ben si presterebbe anche ad una versione di Giulia con “Effetto Station Wagon“. Questa si contrapporrebbe ad un’altra versione molto più sportiva definita da Imparato “Sportiness”.

Imparato ha ribadito che una nuova Alfa Romeo Giulia si farà e che l’auto tornerà sul mercato nelle vesti di auto elettrica al 100 per cento. Queste al momento sono le uniche certezze. Quanto all’anno di debutto di questo modello il francese ha detto che non è ancora certo. L’arrivo della station wagon è possibile, ma ancora il progetto deve partire e quindi è tutto da valutare.

Il fatto che però il modello non venga escluso a priori, ma che anzi si sottolinei come l’architettura elettrica della futura Giulia ben si presti a questo tipo di auto, sembra già un ottimo passo avanti per i tanti che si augurano un giorno di poter acquistare una vettura del Biscione con queste caratteristiche.

Vedremo dunque nei prossimi anni quali novità emergeranno in proposito e se davvero in futuro la vettura di Alfa Romeo avrà una doppia anima dividendosi tra una versione più sportiva e una Station Wagon. A quel punto Giulia potrebbe tranquillamente lottare ad armi pari con le rivali tedesche che invece fino ad ora hanno beneficiato di più varianti in gamma contro l’unica versione della berlina del Biscione.

