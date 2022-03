Nuova Fiat 500: nel 2027 debutta la nuova generazione

La nuova Fiat 500 diventerà realtà nel 2027. Fiat infatti ha annunciato già una prossima generazione di 500 elettrica e assicura che sarà prodotta a Torino presso lo stabilimento di Mirafiori, come quella attuale. Nell’ambito della specializzazione dei marchi di Stellantis per evitare qualsiasi concorrenza interna, Fiat si sta rifocalizzando sui veicoli di piccole dimensioni.

Sarà il 2027 l’anno di debutto della nuova Fiat 500 elettrica che sarà prodotta sempre a Mirafiori

La prossima Fiat 500 elettrica è prevista per il 2027. Il suo ciclo sarà quindi molto più breve di quello del modello termico, presente in catalogo dal 2007. Una sostituzione dettata soprattutto dall’implementazione della nuova piattaforma STLA Small, che sarà inaugurata dal Peugeot e-208 (P31) nel 2026 e che sostituirà l’attuale base tecnica sviluppata da Fiat. In questa primissima fase del progetto, è difficile fornire maggiori dettagli.

Il ciclo attuale e la prossima generazione della nuova Fiat 500, con la loro gamma completa di motori elettrici, avranno Torino come unica origine per servire il mondo ”, ha annunciato in una nota il gruppo Stellantis. Al momento non si sa molto su come cambierà la vettura. Pensiamo comunque che come sempre accade davanti ad un modello tanto iconico non ci saranno rivoluzioni o stravolgimenti. Semplicemente ci sarà una ulteriore evoluzione della vettura attuale.

I maggiori cambiamenti che arriveranno con la nuova Fiat 500 elettrica riguarderanno principalmente la sua efficienza con un aumento dell’autonomia, la presenza di una batteria più capiente e un motore con probabilmente qualche cavallo in più. Sicuramente nei prossimi anni a proposito di questo futuro modello di Fiat arriveranno ulteriori dettagli.

Quello che è sicuro è che si tratterà di un modello fondamentale per il futuro del marchio italiano che continuerà ad avere 5 modelli in gamma come confermato dal CEO Olivier Francois nei giorni scorsi nel corso di una intervista.

Ti potrebbe interessare: Fiat Cronos 2023: avvistato un prototipo senza camuffamento del famoso modello sudamericano della casa italiana [Foto spia]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!