Jeep vuole lanciare il pickup Gladiator in Brasile nel 2022

Vi abbiamo già scritto che Jeep ha intenzione di lanciare il suo pickup Gladiator anche in Brasile. Al momento non è ancora certo il momento esatto in cui questo modello farà il suo sbarco in quel mercato che per la casa americana sta diventando sempre più importante. A quanto pare però dovrebbe essere proprio il 2022 l’anno giusto per il debutto del veicolo in quello che è il più importante mercato auto latino americano.

Il 2022 dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto in Brasile di Jeep Gladiator

Ricordiamo che già da qualche anno si parla di questa possibilità. Inizialmente però la forte domanda per il veicolo negli Stati Uniti aveva consigliato a Jeep di posticipare il lancio in Brasile. Successivamente è stata la pandemia a rallentare il debutto di questo veicolo in quel paese. Ma adesso il suo momento sembra essere vicino.

Gli avvistamenti di Gladiator in Brasile hanno avuto per protagonista la versione Rubicon, una delle più costose del pickup. Potrebbe essere un’indicazione del motore, in quanto questa configurazione negli USA può essere equipaggiata con il 3.6 V6 da 285 CV funzionante con un cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 posizioni. L’altra opzione è il 3.0 V6 turbodiesel da 264 CV solo con cambio a 8 rapporti.

Gladiator dovrebbe arrivare in una sola configurazione, trattandosi di un prodotto di nicchia. Il pickup è lungo 5,53 metri, ma ha una capacità di carico di soli 770 kg, il che lo rende più un modello lifestyle. Questo sarebbe il quinto modello di Jeep a mettere piede in Brasile dopo Renegade, Compass, Wrangler e Commander. A breve dovrebbe debuttare anche la Grand Cherokee. Non si esclude in futuro l’arrivo di altri modelli come i maxi SUV Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer.

I pickup vanno molto bene in Brasile. Basti pensare che nel 2021 la vettura più venduta in assoluto è stata Fiat Strada. Tuttavia occorre ricordare che Jeep Gladiator ha un prezzo davvero elevato e questo secondo alcuni potrebbe essere un ostatolo in Brasile. Vedremo che novità arriveranno a proposito di questo modello nelle prossime settimane.

