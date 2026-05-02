Nuova Lancia Gamma, la grande sfida premium del marchio torinese

Dopo il debutto della nuova Ypsilon, Lancia guarda già al prossimo grande capitolo del suo rilancio. Il marchio torinese si prepara infatti a tornare nel segmento delle auto di grandi dimensioni con la nuova Lancia Gamma, attesa nell’autunno del 2026. Non sarà una classica berlina a tre volumi, come forse qualcuno avrebbe immaginato pensando alla tradizione del brand, ma una crossover-fastback lunga quasi 4,70 metri, studiata per unire eleganza, comfort e quella versatilità che oggi il mercato chiede sempre di più.

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La nuova Lancia Gamma debutterà nel 2026

La futura ammiraglia avrà anche un significato importante per l’industria italiana. La produzione sarà affidata allo stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata, dove la nuova Lancia Gamma nascerà sulla piattaforma STLA Medium, la stessa base tecnica destinata anche ad altri modelli del gruppo come Jeep Compass e DS N° 7. Una scelta che conferma la volontà di costruire un modello moderno, elettrificato e con ambizioni importanti nel segmento premium europeo.

Lo stile seguirà il nuovo corso Lancia inaugurato dalla Ypsilon, ma con proporzioni più importanti e un’impostazione da ammiraglia. Il frontale sarà caratterizzato da una firma luminosa a “T”, reinterpretazione contemporanea dello storico “calice” Lancia. La linea laterale, invece, punterà su una silhouette filante e aerodinamica, con proporzioni da fastback, maniglie anteriori a scomparsa e quelle posteriori integrate nel montante del finestrino.

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Sotto la carrozzeria, ci sarà una gamma fortemente elettrificata. Le versioni a zero emissioni dovrebbero offrire potenze comprese tra 230 e 349 CV, con batterie da 74 o 97 kWh. Quest’ultima potrebbe garantire fino a 750 km di autonomia omologata, un dato pensato per rendere la Gamma adatta anche ai lunghi viaggi. Accanto alla trazione anteriore dovrebbe arrivare anche una variante bimotore 4×4. Per chi non è ancora pronto al passaggio totale all’elettrico, è prevista una versione plug-in hybrid da 224 CV, con motore 1.6 turbo e circa 90 km di percorrenza in modalità elettrica.

Anche l’abitacolo avrà un ruolo centrale. Lancia vuole trasformarlo in una sorta di salotto italiano su ruote, con materiali curati, soluzioni sostenibili e tanta tecnologia. Tornerà il particolare tavolino tondo sul tunnel centrale, già visto sulla Ypsilon, integrato con la ricarica per lo smartphone, insieme all’interfaccia SALA.

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Con un prezzo stimato da circa 45.000 euro, la nuova Lancia Gamma punta a riportare il marchio nel cuore del premium europeo, reinterpretando in chiave moderna un nome storico prodotto tra il 1976 e il 1984.