Una nuova Alfa Romeo 75? Il progetto digitale che fa battere il cuore agli alfisti

C’è un nome che, per gli appassionati Alfa Romeo, continua ad avere un peso speciale: Alfa Romeo 75. Del resto parliamo di una vettura che ha fatto la storia, una berlina autentica e profondamente italiana. Si tratta di un’auto prodotta dal 1985 al 1992 che alcuni considerano come l’ultima vera Alfa Romeo della storia. Ora quel mito torna a far discutere grazie al render pubblicato su Instagram dall’architetto e designer Virgilio Vaccari, che ha provato ad immaginare come sarebbe una nuova Alfa Romeo 75 erede moderna della storica tre volumi del Biscione.

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Un render di Instagram riporta in vita la nuova Alfa Romeo 75 reinterpretata in chiave moderna

Il concept digitale non prova a copiare il passato, ma a reinterpretarlo. La linea di questa ipotetica nuova Alfa Romeo 75 appare tesa, bassa, muscolare, con un posteriore netto e scolpito che richiama la personalità spigolosa dell’originale senza scadere nell’effetto nostalgia. I fari sottili, la coda larga, le superfici pulite e l’assetto deciso raccontano una berlina sportiva contemporanea, elegante ma aggressiva, pensata per emozionare prima ancora che per stupire.

L’autore accompagna il render con parole molto precise: “Dettagli e Interni. Forma evoluta, design attuale ma con chiari richiami. Essere automobile, non giocattolo per spostarsi. Motori elastici ed economici nella gestione, abitacolo dagli interni avvolgenti, digitale sì ma anche manopole e tasti! Alfa Romeo 75, di nuovo. Progettare un’eredità è responsabilità.”

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Ed è proprio qui che il progetto trova la sua forza. Non solo estetica, ma idea di automobile. Una nuova Alfa Romeo 75 moderna, secondo questa visione, dovrebbe essere concreta, guidabile, coinvolgente: non un semplice dispositivo su ruote, ma una vera Alfa Romeo.

Anche l’abitacolo immaginato dall’autore segue questa filosofia, con tecnologia digitale affiancata da comandi fisici, tasti e manopole, perché il piacere d’uso passa anche dal contatto diretto. Insomma indubbiamente un’ipotesi molto interessante e intrigante che fa capire cosa vorrebbero per il futuro del brand molti alfisti. Ovviamente come sappiamo il Biscione in questo momento sembra andare in tutt’altra strada e il prossimo 21 maggio capiremo meglio cosa accadrà nel futuro della casa milanese.