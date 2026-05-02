Stellantis annuncia importanti nomine in Germania

Stellantis rafforza il proprio team dirigenziale in Germania con importanti decisioni in materia di personale. Andreas Mayer (53) sarà nominato Amministratore Delegato di Stellantis &You in Germania, la rete di vendita del Gruppo Stellantis, a partire dal 1° maggio. Succede ad Andreas Marx. Mayer ha dedicato la sua lunga carriera nel settore automobilistico ai marchi italiani dell’attuale Gruppo Stellantis, guidando più recentemente i marchi Abarth, FIAT e FIAT Professional in Germania da settembre 2023. A settembre 2025 ha assunto anche la guida della divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One nel mercato tedesco. Ulteriori informazioni sul futuro ruolo di Andreas Marx saranno fornite separatamente.

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Luigi Saia (46), in precedenza Brand Country Director per il marchio Jeep in Germania, succede ad Andreas Mayer alla guida dei marchi FIAT, Abarth e FIAT Professional in Germania. Saia è entrato a far parte del Gruppo FCA nel 2005 per il marchio Lancia. Successivamente ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali per i vari marchi del gruppo all’interno dell’organizzazione commerciale tedesca, tra cui diversi anni in FIAT. Nel 2018 è stato nominato Brand Country Manager per Fiat Professional.

Peter Stoffels (40) succede a Luigi Saia e assume la direzione del marchio Jeep in Germania. Stoffels è stato responsabile vendite per auto nuove e abbonamenti auto in Germania presso Stellantis & You Germany dall’agosto 2022. In precedenza, fino al 2022, ha ricoperto il ruolo di direttore vendite presso Nissan in Austria. Agnes Rubinstein, Direttrice B2B Germania, assumerà la gestione ad interim della business unit dedicata ai veicoli commerciali leggeri.

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“Queste nomine rafforzano ulteriormente la forza vendita di Stellantis in Germania”, ha sottolineato Florian Huettl, Amministratore Delegato di Stellantis Germania e CEO di Opel & Vauxhall. “Questi nuovi colleghi sono tutti professionisti delle vendite di successo con una lunga esperienza nel settore e con i nostri marchi, e supporteranno la continua trasformazione di FIAT e Jeep® nell’era elettrica. Un ringraziamento speciale va ad Andreas Marx che, con la sua eccezionale competenza nelle vendite, nell’assistenza post-vendita e nel settore ricambi, ha dato un contributo significativo agli ottimi risultati complessivi di Stellantis in Germania in questo periodo di grande trasformazione del settore.”