Stellantis guarda alla Cina: il modello Leapmotor può aprire una nuova era di alleanze

Per Stellantis, l’accordo con Leapmotor è una prova concreta di come il gruppo possa collaborare con i costruttori cinesi in modo più strutturato, portando in Europa nuove tecnologie, nuovi modelli e un diverso approccio alla mobilità elettrica.

Advertisement

Stellantis vede nell’accordo con Leapmotor un modello da replicare con altri costruttori cinesi

A spiegarlo è stato l’amministratore delegato Antonio Filosa, secondo cui l’intesa con Leapmotor rappresenta un esempio di “ciò che possiamo fare”. In altre parole, il gruppo non guarda alla Cina solo come a un mercato competitivo, ma anche come a un possibile terreno di collaborazione. Una visione che potrebbe aprire la strada, in futuro, ad altri accordi con case automobilistiche asiatiche.

La collaborazione tra Stellantis e Leapmotor è iniziata nel 2023, quando il gruppo ha acquisito circa un quinto della società cinese e ha dato vita a una joint venture pensata per produrre e vendere i veicoli Leapmotor fuori dalla Cina. Da semplice accordo commerciale, il progetto sta diventando sempre più industriale.

Advertisement

Il prossimo passaggio sarà l’assemblaggio del SUV compatto Leapmotor B10 in Spagna, previsto quest’anno. Una mossa importante, perché permette a Stellantis di sfruttare meglio la propria capacità produttiva in Europa e, allo stesso tempo, di proporre modelli elettrici più accessibili in un mercato dove prezzo e tecnologia sono sempre più decisivi.

Non mancano poi le indiscrezioni su un possibile passo ulteriore: un futuro SUV elettrico a marchio Opel basato sulla tecnologia Leapmotor. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi racconta bene quanto questa alleanza possa diventare più ampia della semplice vendita di auto cinesi in Europa.

Advertisement

Il tema potrebbe avere un ruolo importante anche nel nuovo piano aziendale Stellantis, atteso per il 21 maggio. Filosa ha inoltre sottolineato un aspetto non secondario: secondo il gruppo, Leapmotor sta attirando clienti soprattutto da marchi concorrenti, senza togliere spazio ai brand Stellantis.