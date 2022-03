Nuova Jeep Grand Cherokee: al debutto in un altro mercato a breve

Arrivano novità interessanti a proposito di Jeep. Secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile, la nuova Jeep Grand Cherokee arriverà nelle concessionarie di quel paese nel corso dell’ultimo trimestre del 2022, direttamente importata dagli Stati Uniti. Il marchio americano che fa parte del gruppo Stellantis vuole lanciare il suo nuovo veicolo intorno al mese di ottobre e offrire sia una versione convenzionale che l’ibrido plug-in recentemente rivelato.

In Brasile danno per molto probabile l’arrivo della nuova Jeep Grand Cherokee ad ottobre

Secondo informazioni provenienti dal Brasile, il lancio in quel paese della nuova Jeep Grand Cherokee ha finito per subire un ritardo a causa della mancanza di semiconduttori. Producendo poche unità, la priorità è stata quella di rifornire il mercato nordamericano, lasciando per un secondo momento le esportazioni.

Pertanto, la sua uscita sarà solo per il 2° semestre. L’idea, al momento, è quella di effettuare il lancio ad ottobre, ma tutto dipenderà da quello che sarà il livello della fornitura di chip nello stabilimento di Detroit (USA).

A quanto pare in Brasile Jeep lancerà anche la versione ibrida della nuova Jeep Grand Cherokee. Questa dunque sarà una delle prime auto elettrificate ad essere commercializzate dalla casa americana di Stellantis in quel paese.

Ricordiamo che la versione 4xe ha un motore turbo benzina da 2,0 litri e un motore elettrico all’asse posteriore, per un totale di 380 CV. Ha un’autonomia elettrica di 40 km, meno della Compass 4xe, utilizzando un pacco batteria da 17 kWh.

A differenza dell’Europa, dove questa auto sarà venduta solo in versione ibrida in Brasile dovrebbe arrivare almeno una variante con motore a combustione. Si potrebbe trattare del 3.6 V6 da 294 CV, oppure del 6.7 V8 Hemi da 362 CV. Vedremo nei mesi prossimi che novità arriveranno su questo atteso debutto.

