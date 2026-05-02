Alfa Romeo Arya Concept, la GT crossover che immagina il futuro sportivo del Biscione

L’Alfa Romeo ARYA Concept è il nuovo video render firmato da Tommaso D’Amico, designer visionario del Made in Italy, e propone una lettura contemporanea della sportività Alfa Romeo. Non una semplice SUV sportiva, ma una GT crossover ad alte prestazioni, pensata per fondere eleganza italiana, superfici scolpite e tecnologia evoluta.

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Alfa Romeo ARYA Concept by Tommaso D’Amico

Il progetto di questa ipotetica Alfa Romeo Arya Concept punta su proporzioni tese e volumi puliti, con una carrozzeria dalla forte presenza scenica. Le spalle posteriori marcate e le linee di tensione che attraversano l’intero profilo conferiscono alla vettura un’immagine muscolare, ma allo stesso tempo raffinata. Il frontale reinterpreta lo storico scudetto Alfa Romeo in chiave moderna, affiancandolo a una firma luminosa sottile e tecnologica. Al posteriore, invece, spicca una fascia LED continua, studiata per accentuare la larghezza visiva e la sensazione di stabilità su strada.

La finitura Bianco Perla valorizza il gioco di luce sulle superfici, mettendo in risalto la pulizia del design e la qualità percepita dei materiali. Gli elementi in nero lucido e gli inserti tecnici sottolineano il lavoro aerodinamico, mentre i cerchi da 21 pollici a disegno sportivo lasciano intravedere un impianto frenante ad alte prestazioni.

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Anche l’abitacolo segue una filosofia coerente con il DNA del Biscione: minimalista, essenziale e orientato al guidatore. I sedili sportivi in pelle e Alcantara, la plancia con inserti in alluminio spazzolato e il cockpit digitale evoluto compongono un ambiente moderno, pensato per offrire un’esperienza immersiva e dinamica.

Dal punto di vista tecnico, ARYA Concept viene immaginata su una piattaforma modulare ad alte prestazioni, con diverse motorizzazioni: dal 2.0 Turbo benzina da oltre 280 CV al 2.9 V6 Bi-Turbo Quadrifoglio da oltre 500 CV, passando per soluzioni ibride MHEV e PHEV. Un concept che guarda avanti, senza dimenticare l’anima sportiva Alfa Romeo.