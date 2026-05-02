Maserati Quattroporte rinasce in un concept mozzafiato: lusso italiano e anima ribelle

La Maserati Quattroporte immaginata da Andrei Avarvarii e Matt Murphy prova a riscrivere il futuro di una delle ammiraglie più iconiche del panorama automobilistico italiano. Il progetto, firmato dall’artista virtuale di Avarvarii Automotive Artworks insieme al designer di MMD – Matt Murphy Design, propone una reinterpretazione moderna della storica berlina del Tridente, combinando eleganza classica, proporzioni slanciate e una forte impronta contemporanea.

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Il concept firmato da Andrei Avarvarii e Matt Murphy immagina una Maserati Quattroporte moderna e audace

Secondo gli autori, il lavoro è nato con un obiettivo preciso: rendere omaggio alla tradizione Maserati senza rinunciare a una visione nuova, più audace e sofisticata. Non a caso, il concept viene descritto come una sorta di “bestia in giacca e cravatta”, una definizione che sintetizza bene il carattere della vettura. L’idea è quella di fondere il patrimonio stilistico della casa modenese con un linguaggio più aerodinamico e moderno, capace di spingersi oltre quanto visto finora nella produzione recente del marchio.

All’esterno, il legame con Maserati è immediatamente riconoscibile. Il frontale conserva infatti quell’identità forte e aristocratica tipica del brand, mentre l’insieme delle forme evolve il linguaggio stilistico già espresso dalla GranTurismo. Le proporzioni restano da grande berlina di rappresentanza, ma il trattamento delle superfici, il profilo dinamico e il disegno della carrozzeria introducono una maggiore tensione visiva, rendendo la vettura più moderna e scenografica.

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Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia. Il concept mette insieme artigianato tradizionale e tecnologia contemporanea, con un mix molto raffinato tra pelle color cuoio, legno naturale a poro aperto e superfici digitali. Il quadro strumenti semi-digitale e il grande touchscreen centrale dialogano con soluzioni più classiche e tattili, come i pulsanti fisici sul volante, le manopole rivestite in pelle e i comandi attorno alla leva del cambio rifiniti in legno e pelle.

Il risultato è una visione affascinante, che non anticipa un modello ufficiale ma suggerisce con forza una direzione possibile: quella di una Maserati Quattroporte capace di restare fedele al proprio nome, pur entrando con decisione in una nuova era del lusso automobilistico italiano.