Jeep Meridian: il SUV a 7 posti è stato finalmente svelato

Jeep nelle scorse ore ha finalmente svelato il suo nuovissimo SUV a tre file per l’India: Jeep Meridian. In quello che è forse il suo nuovo modello più importante in quel paese dall’arrivo della Compass nel 2017, Jeep entra con questo modello nel segmento dei D-SUV full-size, uno spazio che in quel mercato è stato a lungo dominato dalla Toyota. Gli appassionati più attenti noteranno che il Meridian è essenzialmente una versione leggermente modificata del SUV Jeep Commander che ha debuttato a livello globale nel 2021.

E’ stato finalmente svelato in India il nuovo SUV a 7 posti Jeep Meridian

Oltre a mostrare le sue foto, Jeep ha rivelato i principali dettagli tecnici e funzionali del SUV a tre file con specifiche indiane prima del suo lancio sul mercato che avverrà a giugno. Un’immagine teaser condivisa da Jeep alcune settimane fa aveva confermato che Jeep Meridian era quasi identico al Commander e, a parte alcuni piccoli ritocchi, il nuovo SUV rispecchia davvero questo modello sotto molti aspetti.

La casa automobilistica americana che fa parte di Stellantis afferma che mentre è costruito su una versione pesantemente modificata della piattaforma monoscocca della Compass, il Meridian non ha nulla in comune con il SUV a cinque posti tranne che il parabrezza, i telai dei sedili anteriori e il quadro strumenti.

Ci sono chiari riferimenti alla Compass nel suo aspetto, ma la Meridian ha un frontale più imponente con nuovi fari a LED, luci posteriori a LED sottili, cerchi multirazza da 18 pollici e numerose finiture cromate. Ancora nessuna parola sulle dimensioni esatte, ma il Meridian arriverà a oltre 4.700 mm di lunghezza, il che lo renderà più lungo di oltre 300 mm rispetto al Compass.

Le generose proporzioni esterne della Jeep Meridian mirano a garantire tanto spazio interno al SUV. Durante la presentazione, Jeep ha chiarito che il comfort è stato un aspetto chiave nello sviluppo della sua nuova vettura e, a tal fine, il SUV a tre file ha porte posteriori che si aprono a 80 gradi per facilitare l’ingresso/uscita e offre il massimo spazio interno nel suo segmento.

Si dice che il Meridian, paragonato alla Toyota Fortuner e ad altri SUV del segmento D, offra la terza fila più spaziosa della sua categoria, con una funzione di ribaltamento a scatto singolo per i sedili della seconda fila che garantisce l’accesso all’ultima fila, e i sedili in tutte le file sono reclinabili con un solo tocco.

Gli interni del nuovo modello della casa americana sembreranno in gran parte familiari a chiunque sia già stato su una Compass, con lo stesso design del cruscotto, il sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici, il display digitale degli strumenti da 10,25 pollici, il volante a tre razze e il layout dei comandi. Tuttavia, la Meridian si distingue per la sua livrea nera e marrone e per i sedili in pelle trapuntata nella prima e nella seconda fila.

La Meridian sarà inoltre dotata di un sistema di climatizzazione multizona e prese d’aria dedicate per la seconda e la terza fila. Jeep afferma che questo assicura che il suo ultimo SUV raffreddi l’abitacolo fino al 30 per cento più velocemente rispetto ai suoi rivali.

Al momento del lancio, la Jeep Meridian sarà offerta con un’unica opzione per il motore diesel, una versione aggiornata dell’unità turbodiesel a quattro cilindri da 2,0 litri che alimenta la Compass. C’è la possibilità che un turbo-benzina da 1,3 litri venga introdotto in un secondo momento. Il SUV sarà offerto con cambio manuale a 6 marce o automatico a 9 rapporti. Per quanto riguarda il prezzo, non è stato ancora comunicato.

