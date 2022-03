Peugeot lancerà solo veicoli 100% elettrici a partire dal 2026

Come Alfa Romeo, Fiat e altri marchi del gruppo Stellantis anche Peugeot ha annunciato che nei prossimi anni lancerà solo auto elettriche. Sarà il 2026 l’anno in cui la casa automobilistica del Leone dirà addio ai motori termici. Tutte le nuove auto che saranno portate sul mercato da quell’anno in poi avranno solo motori elettrici a zero emissioni.

Dal 2026 Peugeot lancerà sul mercato solo auto elettriche al 100 per cento

Come riportato dal marchio in una nota, attualmente ha l’80 per cento della sua gamma con versioni elettriche o ibride plug-in e ha indicato che l’azienda è “sulla strada giusta per adempiere al suo impegno di offrire alternative elettrificate in tutti i suoi modelli in esecuzione l’anno 2025”.

Peugeot ha evidenziato l’importanza in questa strategia della sua conversione a un marchio automobilistico “esclusivamente elettrico” dal 2026, un anno dopo l’elettrificazione dell’intera gamma.

La casa automobilistica francese ha sottolineato che con la data annunciata è in anticipo di nove anni rispetto alla normativa dell’Unione Europea, che prevede la fine della vendita dei veicoli nel 2035. Attualmente, la gamma Peugeot di modelli etichettati “Zero” comprende veicoli di tutti i tipi di segmenti. Dai veicoli commerciali, con e-Partner, e-Rifter, e-Expert, e-Traveller ed e-Boxer, ai SUV, con e-2008 e 3008 Hybrid fino alla 208.

Inoltre è già prevista la vendita della Peugeot e-308, versione 100% elettrica di questo modello, sviluppata sulla piattaforma multienergia EMP2 del gruppo Stellantis. Anche in futuro il marchio del Leone intende essere protagonista nel mondo dei motori grazie ai nuovi modelli che arriveranno nei prossimi anni a cominciare dal SUV Coupè che forse si chiamerà Peugeot 4008 e il cui debutto è atteso tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023.

