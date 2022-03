Opel: sedili certificati AGR per maggiore comfort ed ergonomia

Seppur se ne parli poco, almeno in confronto all’estetica o alle dotazioni tecnologiche, i sedili rappresentano un aspetto davvero importante per un’auto. Sono la parte più utilizzata, in quanto si resta seduti sia durante il viaggio sia a motore spento. Magari, in attesa dell’arrivo di qualcuno. Sul comfort e una seduta comoda punta la Opel, che la ritiene fondamentale nell’esperienza generale. Oltre a cospicui vantaggi in termini di salute, soprattutto per chi soffre di dolori alla schiena. Il responsabile della comunicazione della Casa del Fulmine, Stefano Virgilio, li indica come la seconda componente più complessa e costosa di un veicolo, dietro al motore.

Opel: da vent’anni la collaborazione con AGR, ente tedesco, per i migliori sedili sul piano del comfort e dell’ergonomia

La certificazione AGR attesta la qualità dei sedili realizzati. E già da un paio di decenni Opel collabora insieme all’autorità tedesca, più esattamente dal 2022. Il dirigente di AGR, Malte Kallman, ha sottolineato come la salute di guidatore e passeggeri sia la loro missione, ma anche quella di far vivere la gente senza il mal di schiena. Il riconoscimento non riguarda unicamente i sedili, ma in, tale occasione, ci soffermeremo su di essi. Per conseguire l’approvazione dell’ente, occorre presentare fisicamente il prodotto a medici, terapisti e scienziati dello sport indipendenti. È loro il compito di valute i sedili e stabilire se siano o meno idonei a ricevere il titolo.

Lo studio avviene sia mediante la documentazione, ma pure in loco da parte degli esperti. Le voci prese in analisi sono numerose, tra cui spiccano il comfort e l’ergonomia, le varie modalità di regolazione, con un particolare occhio di riguardo all’inclinazione e al sostegno lombare. Esclusivamente nel caso in cui i parametri raggiungono l’eccellenza, arriva la certificazione AGR.

Nella lunga sinergia stretta, che perdura da 20 anni, sono tanti i modelli Opel con tale tipologia di sedili. Una lista aperta dalla Vectra C del 2002, per poi diventare una consuetudine dal 2007 in poi su vari esemplari. Dall’Astra alla Zafira, dalla Mokka X all’Insignia, fino a quello che è, di fatto, una sorta di premio pure per le unità delle Forze dell’Ordine nel 2017. Mentre scriviamo, i sedili AGR sono disponibili sulla nuova Astra, la Crossland, la Grandland, l’Insignia e la Mokka. Per una gamma in continuo ampliamento.

L’ultima in ordine cronologico è la sesta generazione della Opel Astra, prevista nelle concessionarie a giugno. La macchina, esponente del segmento C, propone i sedili AGR fin dall’equipaggiamento Elegance, in aggiunta, chiaramente, alle soluzioni top GS Line e Ultimate. Nove italiani su dieci desiderano tali allestimenti.

Per offrire il massimo del comfort a bordo del mezzo, attraverso i sedili, sono parecchie le caratteristiche riconosciute. Partendo dall’opportunità di una regolazione in 10 direzioni, compreso il poggiatesta e quattro legate al supporto lombare. A incrementare il benessere ci sono uno strato di schiuma, un sistema di riscaldamento e ventilazione, anche sulle imbottiture laterali. Inoltre, è concessa l’opportunità di richiedere le funzioni di massaggio, mentre quella per tenere la propria posizione in memoria è inclusa nel pacchetto di serie.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!