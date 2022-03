Fiat Fastback: sarà la prima ibrida Stellantis in Brasile

Si chiama Fiat Fastback e sarà probabilmente il nome attribuito dal Lingotto alla nuova suv coupé, che mira a introdurre sul mercato brasiliano entro la fine del 2022. Il modello dovrebbe assicurare un buon numero di immatricolazioni, consolidando ulteriormente lo status del marchio nel Paese, dove vanta già la leadership. In merito a questa vettura è spuntata nell’arco delle ultime ore una notizia rilevante.

Fiat Fastback: darà avvio all’elettrificazione in Brasile

Di cosa parliamo? Del fatto che Fiat Fastback sarà la prima ibrida del gruppo, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA, ad essere fabbricato nello Stato sudamericano. Per la precisione vedrà la luce presso l’impianto di Betim. A ogni modo, ciò non significa che sarà la prima ibrida in assoluto del conglomerato italo-francese lanciato sul territorio. Difatti, la precederà Jeep Compass 4xe, al debutto in aprile. Che uscirà, però, dalla catena di montaggio di Melfi, in Basilicata. Dunque, sarà esportata, a differenza della Fiat Fastback, realizzata in loco.

La Fastback (meglio ricordarlo) andrà a collocarsi un gradino sopra Fiat Pulse nel portafoglio prodotti del maggiore Costruttore automobilistico italiano in Sudamerica. Il veicolo sfodererà dimensioni leggermente superiori e un incremento di potenza.

Oltre ad essere il primo prodotto in Brasile a disporre di una versione elettrificata, genererà anche una variante sportiva affidata alle sapienti mani di Abarth, la quale, in tali circostanze, è una vera e propria certezza. Secondo le indiscrezioni trapelate, dovrebbe montare il medesimo propulsore della Abarth Pulse, le cui immagini sono state mostrate da Stellantis negli scorsi giorni.

Attendiamo, perciò, di vedere quali altri dettagli caratterizzeranno la futura Fiat Fastback. Tra le proposte più attese nel mercato brasiliano, il futuro suv coupé si baserà sul prototipo mostrato in occasione del Salone di San Paolo del 2019. Il nome non è stato fin qui ufficialmente confermato dalla società. Di conseguenza, resta aperta la possibilità di un ripensamento dell’ultimo minuto.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!