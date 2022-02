Fiat Cronos 2023: in arrivo il restyling

Al pari di quanto avverrà per Fiat Argo, anche per Fiat Cronos è previsto un restyling entro fine anno in America latina. Si tratterà di lievi aggiornamenti estetici che riguarderanno prevalentemente la parte anteriore della famosa vettura che la principale casa automobilistica italiana vende con un discreto successo in paesi quali Argentina e Brasile. In particolare sarà modificata la griglia anteriore. La nuova griglia manterrà la sua forma e gli elementi interni, ricevendo due barre che potranno essere rifinite in colore scuro o cromato a seconda delle versioni.

Leggero restyling in arrivo per Fiat Cronos nei prossimi mesi

Il look è anticipato da un render realizzato da João Kleber Amaral. Il formato sarà lo stesso del modello 2022, così come gli elementi interni, quello che cambierà sarà l’adozione di due barre orizzontali che si estenderanno per tutto il pezzo, essendo separate solo dal logo Fiat. La bandiera dell’Italia sarà riposizionata in fondo alla griglia. La modifica è completata dalla cornice della griglia più sottile.

Le due barre orizzontali saranno cromate nella versione Precision e nelle versioni Drive e per le altre la finitura sarà in nero. Per il resto, l’aspetto della berlina sarà identico a quello della gamma 2022. Il restyling di Fiat Cronos 2023 riceverà il motore 1.0 Firefly con potenza 71 CV a 6.000 giri/min con benzina. Con l’etanolo, la potenza è ora di 75 CV a 6.000 giri/min. La trasmissione rimane il cambio manuale a cinque marce.

L’altra motorizzazione è il 1.3 Firefly da 98 CV per la versione benzina che diventano 108 per quella ad etanolo. Il restyling di Fiat Cronos 2023 sarà presentato nei prossimi mesi per poi arrivare sul mercato a partire dalla seconda metà dell’anno. Vi aggiorneremo naturalmente se nel frattempo arriveranno novità importanti a proposito di questa futura vettura della principale casa italiana.

