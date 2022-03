Citroen chiude con i minivan: tolti dal mercato

Il marchio francese Citroen ha smesso di commercializzare il suo Grand C4 SpaceTourer, il nome che successe ai Picasso nella designazione dei suoi minivan. A onor del vero, il segmento non sta attraversando un periodo particolarmente felice della propria storia. Difatti, in 10 anni è passato dal 20% al 4% delle vendite di vetture nuove in Francia.

Il Citroen Grand C4 SpaceTourer è finito. Il Double Chevron ha appena smesso di proporre nelle concessionarie l’ultimo minivan del suo portafoglio prodotti. Il nome SpaceTourer aveva sostituito quello di Picasso nel 2018 .

Citroen: è tempo di dire basta ai minivan

Nel dettaglio, Citroën aveva smesso di realizzare la versione corta (4,4 3 metri) del C4 SpaceTourer nell’estate del 2020 e aveva mantenuto solo la versione lunga (4,60 metri) nella sua gamma. Ma pure il Grand C4 SpaceTourer non compare più in listino. Se si spunta l’opzione “famiglia” nel configuratore Citroën, compaiono appena due veicoli: il furgone Ë-SpaceTourer e il monovolume Ë-Berlingo, entrambi 100% elettrici.

Per trovare un minivan, ora bisogna rivolgersi ai brand tedeschi, soprattutto premium, a BMW o Mercedes, osserva Motor1.

Le uniche opzioni disponibili della Casa riservata alla clientela di tipo familiare

Perché dalla parte delle cosiddette aziende generaliste, più abbordabili, c’è la carneficina. In Renault, la Scénic e la Espace non verranno rinnovate e Peugeot non le propone dal 2017 e dal passaggio della 5008 nella categoria SUV.

Alla Citroën è il SUV C5 Aircross a vestire i panni del mezzo per la famiglia (sempre con motore termico) ma assolverà al medesimo scopo il nuovo C5X, in fase di lancio, che propone un compromesso tra SUV, station wagon e berlina.

Il disincanto per i minivan si riflette nei dati delle immatricolazioni: nel 2012 rappresentavano ancora quasi il 20% delle vendite, sommando le quote di mercato del minivan compatto, combispace, minispace e monospace. Nel 2021 le denominazioni sono rimaste lì dov’erano ma il relativo market share si è quasi esaurito, con una quota cumulativa del 4%.

