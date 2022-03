Peugeot 4008: arrivano conferme sul SUV coupé

Delle fonti vicino al Leone hanno riferito al magazine tedesco Auto Motor Und Sport che il modello crossover avente lo stile di un SUV coupé potrebbe essere chiamato Peugeot 4008 e uscire dalla catena di montaggio dello stabilimento francese di Mulhouse. Il 4008 si basa sul pianale EMP2 Efficient Modular Platform, che è stato sviluppato da PSA in collaborazione con Toyota ed è in uso dal 2013, anche per C4 Picasso, Opel Astra e la nuova Peugeot 308.

Peugeot 4008, il SUV Coupé dovrebbe farsi per davvero: la speranza è di non ripetere il precedente flop

Da quest’ultima il SUV coupé prende in prestito pure il sistema PHEV, il quale nella forma più potente eroga 225 CV complessivi (181 CV dal motore a benzina a quattro cilindri più 81 kW da quello elettrico) e 360 ​​Nm di coppia motrice. La potenza del propulsore viene inviata alle ruote anteriori tramite un cambio automatico a otto rapporti e immagazzina elettricità in una batteria da 12,4 kWh. L’unità a combustione è, inoltre, disponibile in una versione base da “soli” 150 CV.

Quando si tratta di design, il prototipo Peugeot 4008 mantiene un profilo basso. Il cofano si curva verso l’anteriore, ospitando i tipici fari del Costruttore transalpino. Dall’assetto alto e con una linea più bassa del finestrino, che sale di netto nella zona posteriore, il modello sfoggia linee raffinate davanti e generose dietro. Il tetto corre quasi orizzontalmente e termina con uno spoiler sul bordo del tetto atto proteggere il lunotto parecchio piatto. Il potente posteriore mostra un labbro dello spoiler e luci basse.

All’interno si notano il volante appiattito tipico del brand e l’I-Cockpit. Con la Peugeot 4008, la cui presentazione avverrà probabilmente al salone dell’auto di Parigi nell’autunno 2022, la compagnia intende competere con Renault Arkana. A proposito: dal 2012 al 2015, il Leone aveva già un 4008 in listino. Il SUV, identico alla Mitsubishi ASX e alla Citroën C4 Aircross, venne prodotto da Mitsubishi. Tuttavia, non fu un grande successo . Secondo la Federal Motor Transport Authority di Flensburg, tra il 2016 e il 2021 se ne sono immatricolate 2.006: la Mitsubishi ASX ha registrato oltre 45.000 nuove immatricolazioni nello stesso periodo.

Stellantis lancerà un SUV coupé con le nuove piattaforme elettriche dal 2023 prima della grande ondata ibrida ed elettrica. Si mormora che Peugeot 4008 sulla vecchia piattaforma PSA-Toyota concorrerà con Renault Arkana con il suo propulsore plug-in della 308. È da stabilire se la denominazione della vettura avrà un effetto deterrente sui clienti: un SUV con il medesime nome non riscosse particolare fortuna tra il 2012 e il 2015.

