Citroën C4 Aircross: nuovo modello in arrivo? [Render]

Un paio di anni fa, Citroën ha presentato la terza generazione della Citroën C4 che si propone come una sorta di berlina/crossover. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, però, la casa automobilistica francese potrebbe introdurre una nuova variante da posizionare nel segmento C-SUV, più precisamente tra la C3 Aircross e la C5 Aircross recentemente rinnovata.

La presunta Citroën C4 Aircross (o SportCross) potrebbe essere presentata verso la fine di quest’anno, secondo i media francesi. Nell’attesa di maggiori informazioni, Jean François Hubert/SB-Medien ha creato per CarScoops un interessante progetto digitale che mostra come potrebbe essere l’aspetto finale del SUV compatto francese.

Citroën C4 Aircross: entro la fine del 2022 potrebbe debuttare una nuova variante

I render mostrano un veicolo con un corpo più alto rispetto alla normale C4 e dei parafanghi più muscolosi, abbinati a cerchi più grandi. Attorno alla carrozzeria è presente un rivestimento in plastica che rendono il suo aspetto più avventuroso e tipico di un SUV.

Sulla parte frontale della C4 Aircross possiamo aspettarci due fari a LED mentre sul retro una linea del tetto più tradizionale, garantendo più spazio per la testa per i passeggini posteriori e un vano bagagli più capiente. Inoltre, sono attesi dei fanali posteriori a LED montati in alto con un design molto simile a quello dell’ammiraglia C5 X.

Alla base della Citroën C4 Aircross potrebbe esserci la piattaforma CMP di Stellantis, attualmente utilizzata sulla C4, sulla Peugeot 208, sull’Opel Corsa, sul Peugeot 2008, sulla DS 3 Crossback e sull’Opel Mokka. Arrivando alle motorizzazioni, la gamma potrebbe essere costituita dal benzina PureTech da 1.2 litri e dal diesel BlueHDi da 1.5 litri con potenze comprese tra 100 e 155 CV.

Prevista anche una versione 100% elettrica con piattaforma e-CMP e quindi con motore elettrico da 136 CV e 260 Nm e una batteria da 50 kWh. Tra le caratteristiche di serie attese sulla Citroën C4 Aircross abbiamo il sistema Grip Control opzionale, le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e la trazione anteriore.

Come anticipato ad inizio articolo, per ora parliamo soltanto di indiscrezioni che non sono state ancora confermate ufficialmente dal marchio di Stellantis. Se è stato davvero programmato un lancio per la fine del 2022, allora significa che nelle prossime settimane potremmo vedere i primi prototipi completamente camuffati.