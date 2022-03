Ram 3500: vendute 1109 unità in appena cinque ore

A dicembre 2020, le prime 100 unità del 1500 Rebel sono andate esaurite in 18 ore. Nel maggio dello scorso anno, la stessa quantità del 2500 Rodeo ha impiegato solo 10 ore per trovare nuovi proprietari.

Giovedì 24 marzo alle 18:00, la casa automobilistica americana ha ufficialmente aperto le vendite del nuovo Ram 3500. In appena cinque ore sono state registrate esattamente 1109 vendite del pick-up heavy duty che rappresenta la nuova punta di diamante nel segmento dei pick-up in Brasile.

Ram 3500: il nuovo pick-up heavy duty ha già raccolto diversi ordini in Brasile

Breno Kamei, direttore di Ram Sud America, ha detto: “Questo è stato un altro lancio in cui la realtà ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Il Ram 3500 è l’ennesima materializzazione del processo di consolidamento del marchio in Brasile, in modo che possiamo continuare a un ritmo di crescita forte, che va avanti dal 2020”.

Il volume di vendite di un modello premium in così poco tempo non è stato l’unico fatto impressionante. Dividendo le 1109 unità per 300 minuti (pari a cinque ore), si ottiene questo: circa quattro Ram 3500 venduti al minuto, o 3,69 esemplari per essere più precisi, ha dichiarato il direttore delle operazioni commerciali di Ram Brasile Everton Kurdejak.

Il nuovo pick-up HD di Ram riesce ad esprimere al meglio forza, capacità, lusso e tecnologia e inoltre è il primo Ram ad essere stato lanciato in due versioni molto importanti chiamate Laramie e Limited Longhorn.

Sotto il cofano nasconde il motore turbodiesel Cummins da 6.7 litri in una versione ancora più potente. Con sei cilindri in linea, questo propulsore riesce a sviluppare 377 CV a 2800 g/min e 1150 Nm di coppia massima a 1700 g/min. Parliamo di numeri record nel segmento. Accanto troviamo una trasmissione automatica a 6 rapporti e la possibilità di scegliere fra tre modalità di trazione: 4×2, 4×4 o 4×4 ridotta.

È in grado di trainare fino a 9021 kg

Oltre all’iconico Cummins, il nuovo Ram 3500 offre numeri senza rivali quando si tratta di carico e traino. In base a quanto affermato dalla casa automobilistica americana, il veicolo riesce a trasportare un carico fino a 1752 kg e a trainare fino a 9021 kg.

In aggiunta, il cassone propone una capacità pari a 1628 litri, di gran lunga il più grande della categoria. Questo può essere anche configurato con 12 pratici cassetti laterali RamBox che sono completamente sigillati, chiudibili a chiave e che propongono un volume di 122 litri ciascuno.

Tra le caratteristiche proposte di serie dal Ram 3500 abbiamo impianto audio premium Harman & Kardon con 17 altoparlanti + subwoofer, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12 pollici, nove porte USB distribuite sulla console centrale, due scomparti sul pavimento della seconda fila di sedili e tantissimo altro ancora.

