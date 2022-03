Ram 3500: debutta in Brasile il nuovo pick-up heavy duty

A meno di un anno di distanza dal lancio del 1500 Rebel in Brasile, avvenuto ad aprile 2021, la casa automobilistica americana ha deciso di svelare il nuovo Ram 3500. È praticamente sia il nuovo modello top del marchio di Stellantis che dell’intero segmento di pick-up nel mercato brasiliano.

Il nuovo 3500 è già disponibile nelle 55 concessionarie di Ram presenti nel grande paese sudamericano per esprimere al meglio forza, capacità, lusso e tecnologia. Inoltre, il 3500 è il primo Ram ad essere lanciato in due versioni molto importanti: Laramie e Limited Longhorn.

Ram 3500: svelato in Brasile il nuovo pick-up heavy duty con motore Cummins

Sotto il cofano si nasconde il motore turbodiesel Cummins da 6.7 litri in una versione ancora più potente. Con sei cilindri in linea, questo powertrain è capace di sviluppare 377 CV a 2800 g/min e 1150 Nm a 1700 g/min. Parliamo di numeri record nel segmento. A differenza del più piccolo 2500, il Ram 3500 dispone del sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) che utilizza Arla 32 per trattare i gas di scarico e ridurre le emissioni inquinanti.

Oltre a tutto questa potenza, il powertrain è tecnicamente molto avanzato. Ad esempio, il blocco è stato realizzato in ghisa vermicolare, un materiale che fornisce una maggiore resistenza strutturale, livelli più bassi di rumore, vibrazioni e durezza e aiuta a ridurre il peso complessivo. Non manca una turbina a geometria variabile all’avanguardia.

Per quanto riguarda la trasmissione, abbiamo un cambio automatico a 6 rapporti. Uno dei suoi punti di forza è il VFS del convertitore di coppia che ha la funzione di attenuare i cambi di marcia quando si passa dalla posizione R o D a P. Attraverso i comandi elettronici presenti sulla plancia, il guidatore ha la possibilità di scegliere fra tre modalità di trazione: 4×2, 4×4 o 4×4 ridotta.

Il nuovo Ram 3500 propone numeri senza rivali quando si tratta di carico e traino. Oltre all’iconico propulsore Cummins, ci sono altri fattori determinanti come il telaio estremamente rigido formato con il 98,5% di acciai ad alta resistenza e l’esclusivo sistema di sospensione con molle longitudinali.

È al momento il pick-up più capace presente nel mercato brasiliano

Secondo Ram, il nuovo 3500 è capace di trasportare un carico fino a 1752 kg e di trainare fino a 9021 kg. Tutta questa capacità viene supportata dal limitatore di marcia, dal controllo elettronico del freno del rimorchio, dalla funzione di traino/trasporto e così via. In aggiunta, il vano di carico ha una capacità di 1628 litri, di gran lunga il più grande della categoria. Il cassone può essere configurato con 12 pratici cassetti laterali RamBox che sono completamente sigillati, chiudibili a chiave e che propongono un volume di 122 litri ciascuno.

Indipendentemente dalla configurazione, il cassone dispone di uno speciale rivestimento e illuminazione a LED. Anche gli specchietti retrovisori esterni si aggiungono alla capacità del nuovo Ram 3500. Sono molto funzionali, con due lenti con comandi elettrici indipendenti, luci antiappannamento e luci di posizione, di svolta e di cortesia. In aggiunta, gli specchietti possono essere posizionati in verticale per aumentare il campo visivo quando si traina un rimorchio.

Tra le caratteristiche proposte di serie abbiamo impianto audio premium Harmon & Kardon con 17 altoparlanti e un subwoofer oppure quello di Alpine con 10 altoparlanti e un subwoofer, retrocamera con visione a 360°, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12 pollici (il più grande della categoria), sedili anteriori con funzioni di riscaldamento e ventilazione, nove porte USB distribuite sulla console centrale, due scomparti sul pavimento della seconda fila di sedili e tantissimo altro ancora.

Per il nuovo Ram 3500, Mopar ha realizzato ben 28 accessori originali che permettono di personalizzarlo in base ai gusti personali.

Arrivando ai prezzi, il nuovo pick-up heavy duty è già disponibile in Brasile in tre versioni: Laramie ad un prezzo di 484.990 R$ (91.093 euro), Laramie Night Edition a 509.990 R$ (95.789 euro) e Limited Longhorn a 529.990 R$ (99.545 euro).

