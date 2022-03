Ferrari Purosangue: l’ultimo render creato partendo dal teaser ufficiale

Dopo tantissimi rumor e indiscrezioni, Ferrari ha pubblicato nelle scorse ore il primo teaser ufficiale riguardante l’attesissimo Ferrari Purosangue, che arriverà sul mercato come il suo primo SUV. Sarà ovviamente un veicolo super elegante e ad alte prestazioni e proporrà fino a cinque posti a sedere.

Presto, dunque, il Lamborghini Urus dovrà fare i conti con il Purosangue che, secondo lo storico marchio modenese, sarà un qualcosa di diverso da qualsiasi altro Sport Utility Vehicle presente sul mercato.

Ferrari Purosangue: un renderista ha deciso di mettere in risalto tutti i dettagli presenti nel teaser ufficiale

Oltre ai vari avvistamenti di prototipi completamente camuffati (sia con il corpo finale che con quello della GTC4Lusso), sono stati condivisi online svariati progetti digitali che hanno ipotizzato come potrebbe essere l’aspetto finale del FUV (Ferrari Utility Vehicle).

L’ultimo arriva da SRK Designs il quale ha sfruttato il teaser ufficiale per mostrare come sarà la parte frontale del Ferrari Purosangue. In pratica, il renderista ho messo in risalto tutti i dettagli del Purosangue mostrato nel teaser, in cui erano avvolti dall’oscurità.

In base al render, il Purosangue avrà un cofano motore muscoloso, dei sottili fari a LED, una griglia a nido d’ape nella zona inferiore con due ampie prese d’aria poste ai lati e tre luci a LED aggiuntive su ogni lato. Inoltre, possiamo vedere delle calotte degli specchietti retrovisori esterni in rosso/nero con indicatori di direzione integrati, un tetto nero e una sorta di splitter anteriore diviso in due parti.

Ad ogni modo, il design generale del Purosangue si ispirerà a quello delle Roma ed SF90 Stradale. La presenza delle due ampie prese d’aria nella zona inferiore del frontale fanno ipotizzare dei potenti motori sotto il cofano.

I motori attesi sotto al cofano

Si parla del nuovo V6 bitubo da 3 litri con tecnologia ibrida plug-in che ha debuttato con la 296 GTB, del V8 biturbo elettrificato da 4 litri della SF90 Stradale (in cui è abbinato a ben tre powertrain elettrici per una potenza complessiva di 1000 CV) e del V12 aspirato senza alcuna elettrificazione.

Come detto qualche riga fa, il primo SUV del cavallino rampante prenderà il posto della GTC4Lusso a ruote alte. Questo è il motivo per cui il brand di Maranello lo definisce un FUV piuttosto che un SUV. Forse, con questo modello, Ferrari ha voluto creare un nuovo segmento di mercato, guardando ai SUV ma senza allontanarsi troppo dalle ultime 2+2.

In ogni caso, il Ferrari Purosangue sarà un modello molto importante per l’azienda modenese poiché sicuramente permetterà di aumentare il numero delle immatricolazioni annue. Si dice che il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi attorno ai 250.000/300.000 euro.

