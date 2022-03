La stampa 3D nella nuova Peugeot 308

Peugeot reinventa gli accessori per auto grazie all’innovativa tecnologia di stampa 3D e a un nuovissimo polimero flessibile. Disponibile nello shop Peugeot Lifestyle, una gamma di accessori tra cui un porta occhiali da sole, un porta lattine e un porta telefono/carte è stata creata appositamente per la nuova Peugeot 308. È la prima volta che la tecnologia di stampa 3D viene utilizzata sugli accessori per auto, un’innovazione che sembra molto promettente per l’intera industria automobilistica.

Peugeot 308: creata una linea di accessori appositamente realizzati con la stampa 3D

Questi accessori sono il risultato di uno sforzo congiunto dei team di progettazione, prodotto e ricerca e sviluppo di Peugeot in collaborazione con HP Inc., Mäder ed ERPRO. Sono stampati in 3D utilizzando la nuova tecnologia di stampa 3D HP Multi Jet Fusion (MJF). L’obiettivo è quello di offrire prodotti innovativi, piacevoli al tatto, leggeri, solidi e facili da usare , che valorizzino il benessere interno offerto dalla 308 e dal suo nuovo Peugeot i-Cockpit.

La gamma degli accessori è stata elaborata dopo un’analisi dettagliata di come i clienti utilizzano il rimessaggio in auto. La stampa 3D è uno dei pilastri fondamentali della quarta rivoluzione industriale . Con questa nuova tecnologia è possibile aumentare la flessibilità , adattandosi alle esigenze di un mercato sempre più esigente e imprevedibile.

La stampa 3D è anche migliore per l’ambiente, una caratteristica molto importante nella nostra ricerca di processi di produzione sostenibili che risparmino risorse e rifiuti. Peugeot per la nuova Peugeot 308 ha scelto di utilizzare la tecnologia di stampa 3D HP Multi Jet Fusion (MJF). HP Multi Jet Fusion è una nuovissima tecnologia di produzione additiva strato per strato su letto di polvere.

La stampa 3D è ancora agli albori nel settore automobilistico. Questa tecnologia è destinata ad essere sviluppata in serie, non solo sulla gamma di accessori, ma anche su parti più tecniche dei prossimi modelli di Peugeot.

