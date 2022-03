Chrysler Pacifica e Ram 1500: premiate per i loro interni

Arrivano ottime notizie per il gruppo Stellantis dagli Stati Uniti. Infatti Chrysler Pacifica Limited del 2022 e il pickup Ram 1500 Laramie celebrano il loro ingresso nell’elenco di Autotrader dei migliori interni per auto con meno di $ 50.000 per il 2022, che mette in evidenza i migliori interni tra le nuove auto più convenienti.

Negli USA premiate per i loro interni Chrysler Pacifica Limites e Ram 1500 Laramie

“Le caratteristiche e la qualità degli interni delle auto nuove sono cresciute a passi da gigante negli ultimi anni”, ha affermato Brian Moody, editore esecutivo di Autotrader. “Anche se i prezzi delle auto nuove sono aumentati negli ultimi anni a causa della carenza di forniture indotta dalla pandemia, gli acquirenti di auto possono essere certi che molti dei veicoli economici di oggi offrono caratteristiche interne che erano disponibili solo sui veicoli di lusso non molto tempo fa.”

Gli interni della Chrysler Pacifica Limited del 2022 sono stati premiati da Autotrader per il fatto di offrire ai passeggeri più giovani funzionalità intelligenti di stivaggio, connettività e facile accesso, offrendo anche agli adulti un design sofisticato, sedili lussuosi e spaziosi e finiture e materiali attraenti in tutta la cabina. Le caratteristiche interne della Pacifica includono sedili Stow ‘n Go esclusivi e il sistema Uconnect 5, che offre un’esperienza utente intuitiva.

Il Ram 1500 Laramie del 2022 è dotato di un sedile a panca anteriore 40/20/40 con finiture in pelle standard e sedili per sei passeggeri. Tra i motivi di questo riconoscimento Autotrader ha citato l’equilibrio tra audacia ed eleganza degli interni del Ram 1500 Laramie, notando anche la caratteristica dell’abitacolo più sorprendente ovvero la pila centrale a forma di scudo che ospita il touchscreen dell’infotainment e l’array di controllo.

Insomma per Stellantis sicuramente una notizia di cui essere soddisfatti. Per saperne di più sui migliori interni a meno di $ 50.000 per il 2022 da Autotrader, inclusi prezzi, foto, informazioni dettagliate sul veicolo e inventario disponibile, visita https://www.autotrader.com/best-cars/best-interiors-under-50000.

Ti potrebbe interessare: Hennessey Mammoth 1000: ecco il Ram 1500 TRX da 1026 CV [Video]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!