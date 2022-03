Jeep Compass 4xe debutterà in Brasile il 4 aprile

La Jeep Compass 4xe sarà presentata ufficialmente in Brasile il prossimo 4 aprile, permettendo a Stellantis di compiere un altro passo verso l’elettrificazione nel grande paese sudamericano. Importata dall’Italia, dove viene prodotta nello stabilimento di Melfi assieme al Renegade 4xe, la Compass 4xe non sarà affatto economica in quanto si dice che partirà da circa 250.000 R$.

Il SUV ibrido plug-in verrà fornito con un motore GSE Turbo da 1.3 litri, ma a differenza dell’Europa sarà proposto in una sola versione. Infatti, nel Vecchio Continente la Jeep Compass 4xe viene offerta con un motore turbo da 130 CV e 180 CV, entrambi con coppia massima di 270 Nm.

Jeep Compass 4xe: la versione ibrida plug-in sarà presentata in Brasile il 4 aprile

Accanto al propulsore endotermico è presente un motore elettrico montato posteriormente da 60 CV, che porta la potenza complessiva a 190 o 240 CV. Purtroppo, al momento non si sa quale versione verrà lanciata in Brasile. Molto probabilmente sarà quella da 190 CV.

Ovviamente, la Compass 4xe sarà fornita con la trazione integrale con anteriormente il motore endotermico e posteriormente quello elettrico, abbinato a una batteria di trazione agli ioni di litio. Grazie al DNA 4×4 del marchio americano, la Compass ibrida plug-in dovrebbe offrire un pacchetto molto completo di caratteristiche per compensare il prezzo più alto rispetto alle altre versioni assemblate nello stabilimento Jeep di Goiana (Pernambuco).

Esempi sono il cruise control adattivo, l’avviso di uscita dalla corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e tanto altro ancora. In aggiunta, il SUV ibrido plug-in proporrà varie modalità di guida fra cui scegliere in modo da gestire l’energia a disposizione come si vuole.

Oltre alla Jeep Compass 4xe, la casa automobilistica americana lancerà presto anche il Renegade 4xe che condivide la stessa meccanica. Secondo quanto riportato, il debutto ufficiale nel mercato brasiliano avverrà nel corso della seconda metà del 2022. Con il duo ibrido, Jeep rafforza la sua gamma di veicoli proposta in Brasile e addirittura potrebbe lanciare in futuro anche una versione 4xe del Commander.

Non dimentichiamoci dell’iconica Wrangler 4xe che utilizza un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri per una potenza complessiva pari a 380 CV e 366 Nm, oltre a una batteria da 17 kWh.

Ricordiamo che in Italia la Jeep Compass 4xe è disponibile in quattro allestimenti chiamati Night Eagle, Limited, S e Trailhawk. I prezzi partono da 45.850 euro per la Night Eagle fino ad arrivare a 52.100 euro per le versioni S e Trailhawk.

