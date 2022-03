Nuova Alfa Romeo Giulia GTA: sarà questo il suo design? [RENDER]

Entro fine anno Alfa Romeo Giulia riceverà un restyling che cercherà tra le altre cose di rendere il suo aspetto maggiormente in sintonia con Alfa Romeo Tonale e con tutte le altre future auto del nuovo corso della casa automobilistica del Biscione. L’arrivo di questo aggiornamento ci porta a ipotizzare il possibile arrivo anche di una nuova Alfa Romeo Giulia GTA. Ovviamente non si tratta di una notizia certa. Occorre infatti capire se il Biscione trova interessante ripetere il lancio di questa edizione limitata che nella sua attuale versione è stata prodotta in appena 500 esemplari.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Giulia GTA

Ricordiamo che la Giulia GTA è stata introdotta insieme alla GTAm nel 2020 per una produzione limitata di 500 unità. Entrambe le varianti della berlina del Biscione sono state sviluppate per celebrare il 110° anniversario del marchio. Quindi non sappiamo se davvero sarà possibile un bis anche se non ci sentiamo di escluderlo a priori.

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia GTA, nelle scorse ore sul web è apparso un render che prova ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello nel caso in cui Alfa Romeo decidesse di fare questo regalo ai suoi numerosi fan.

Questo render è stato pubblicato da Kelsonik. Guardando con attenzione le immagini, ci accorgiamo che la vettura viene immaginata dall’autore di questo render, con un frontale dall’aspetto notevolmente più aggressivo, con fari ispirati ad Alfa Romeo Tonale, una griglia più grande e persino un nuovo cofano. Il paraurti anteriore invece sembra essere lo stesso di prima.

Con l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulia GTA non dovrebbero invece esserci cambiamenti per quanto riguarda il motore che eventualmente continuerebbe ad essere lo stesso della versione attuale e cioè il motore bi-turbo V6 da 2,9 litri da 540 CV che accelera da 0 a 100 in appena 3,6 secondi.

Vedremo dunque se in sede di presentazione di Alfa Romeo Giulia Restyling ci sarà qualche notizia a proposito del lancio di questa novità.

Ricordiamo comunque che nei prossimi anni la berlina di segmento D del Biscione sarà completamente rinnovata con l’arrivo di una nuova generazione e quindi più di qualcuno pensa che se ci sarà una nuova GTA dovremo aspettare quanto meno il debutto della nuova generazione che, secondo indiscrezioni, dovrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026. Vedremo in proposito che novità arriveranno.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale Carabinieri: ecco il possibile design della futura versione del SUV di segmento C del Biscione pensata per l’Arma dei Carabinieri

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!