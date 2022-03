Alfa Romeo Tonale Carabinieri: ecco il suo possibile design

Nelle scorse settimane vi avevamo mostrato un render che ipotizzava la versione per la polizia di Alfa Romeo Tonale, oggi invece vi anticipiamo quello che potrebbe essere l’aspetto di una futura e assai probabile Alfa Romeo Tonale Carabinieri. Si tratta ovviamente di un render che però a nostro avviso è molto realistico. Questo mostra il nuovo SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione con la tipica livrea dell’Arma dei Carabinieri.

Ecco quale potrebbe essere il design di Alfa Romeo Tonale Carabinieri

Al momento non è ancora previsto l’arrivo di una Alfa Romeo Tonale Carabinieri, ma considerato lo stretto rapporto che ormai da molti decenni intercorre tra le forze dell’ordine del nostro paese e Alfa Romeo sembra davvero molto probabile che in futuro vedremo sulle nostre strade un simile modello.

Questo modello come del resto tutti gli altri che Alfa Romeo ha affidato a polizia e carabinieri avrebbe tutte le caratteristiche necessarie a garantire il suo utilizzo nel migliore dei modi per quelle che sono le esigenze delle Forze dell’ordine. Quanto al motore si suppone che la versione pensata per questo utilizzo possa essere quella dotata di motore 1.5 T4 Firefly mild hybrid da 160 CV oppure del propulsore diesel 1.6 con potenza di 130 CV.

Quanto al possibile debutto di Alfa Romeo Tonale Carabinieri, secondo noi entro la fine del 2023 il modello potrebbe entrare in dotazione all’Arma. Ovviamente la nostra è una semplice supposizione ma sembra abbastanza probabile che le cose possano andare in questa maniera. Tonale del resto per le sue caratteristiche ben si presta per funzioni di pattugliamento etc.

Ricordiamo infatti che questo modello di Alfa Romeo oltre a garantire una buona fluidità di guida e prestazioni sicuramente importanti, offre tecnologia di altissimo livello e molto spazio a bordo.

