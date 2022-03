Alfa Romeo Tonale: le foto spia dell’edizione Speciale

Nelle scorse ore sono apparse sul web le prime foto spia della versione Speciale di Alfa Romeo Tonale. Questa dovrebbe essere la versione di lancio del SUV che la casa automobilistica milanese dovrebbe portare sul mercato nel corso del prossimo mese di aprile. Le immagini sono state pubblicate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit.

Ecco le prime immagini di Alfa Romeo Tonale in edizione Speciale

Alfa Romeo Tonale in edizione speciale dovrebbe avere come base la versione del SUV con Veloce Pack. Rispetto a quella versione dovrebbero cambiare solo i cerchi. Il motore che sarà impiegato in questa versione di lancio del nuovo SUV del Biscione molto probabilmente sarà il propulsore 1.5 Hybrid VGT con cambio automatico a 7 rapporti TCT e 130 cavalli di potenza.

Al momento non conosciamo la data di apertura degli ordini di questo modello e nemmeno quale sarà il prezzo di partenza. Molto probabilmente entro la fine di marzo conosceremo con maggiore precisione queste informazioni.

Entro fine mese partirà la produzione del SUV del Biscione nello stabilimento di Pomigliano ed è probabile che in quella occasione saranno date ulteriori informazioni su questo atteso modello che finalmente a quasi 3 anni dalla concept car è stato ufficialmente svelato nella sua versione di produzione presso il museo Alfa Romeo di Arese.

Ricordiamo che poi per assistere allo sbarco in concessionaria della gamma al completo del nuovo SUV di segmento C di Alfa Romeo occorrerà aspettare fino al prossimo 4 giugno. Dovrebbe essere quella infatti la data esatta di partenza ufficiale delle vendite del modello in tutte le sue versioni.

Alfa Romeo Tonale viene considerato da addetti ai lavori e anche dagli stessi dirigenti della casa automobilistica del Biscione come un modello molto importante per il futuro del marchio milanese che spera di aumentare in maniera considerevole le sue immatricolazioni rispetto agli ultimi anni. Si dice che questo SUV possa venire prodotto in circa 70 mila unità nel 2023 e che le sue vendite dovrebbero superare le 60 mila unità all’anno.

Alfa Romeo Tonale inoltre dovrebbe essere il modello con il quale Alfa Romeo dimostrerà tutti i suoi miglioramenti sia dal punto di vista tecnologico che della qualità. Il brand viene considerato come uno dei marchi premium di Stellantis e nei prossimi anni ci sarà un netto cambiamento anche di immagine.

L’effetto Tonale si dovrebbe notare già a partire dalla seconda metà dell’anno anche se solo nel 2023 si arriverà all’atteso raddoppio delle immatricolazioni auspicato nelle scorse settimane dal CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato che ha detto che le circa 55 mila immatricolazioni del 2021 potrebbero raddoppiare quando il prossimo anno la produzione di Tonale si sarà finalmente assestata a pieno regime.

