Alfa Romeo Tonale: in quante unità sarà prodotta all’anno

Gli ordini della Edizione Speciale partiranno ad aprile, poi saranno solamente due gli allestimenti disponibili: Super e TI. Più il tempo passa e più diventa febbrile l’attesa che accompagna l’arrivo dell’Alfa Romeo Tonale nelle concessionarie. Segnerà un modo tutto nuovo di intendere la gamma del Biscione. Per quanto riguarda la PHEV da 275 cavalli di potenza, il lancio è previsto nel secondo semestre dell’anno. Probabilmente il gruppo Stellantis farà le cose in grande, andando a sfruttare uno specifico evento di presentazione.

Il modello uscirà dalla catena di montaggio di Pomigliano d’Arco, presso il rinnovato stabilimento “Gianbattista Vico”, e i lavori entreranno a pieno regime nel 2023. A tal proposito, arrivano interessanti dettagli da parte di Automotive News Europe. Secondo le stime riportate in un apposito articolo, la produzione raggiungerà il picco di oltre 73 mila unità nel 2023. Chi lo stabilisce è IHS Markit, un celebre fornitore di informazioni globale con sede a Londra nato nel 2016 dalla fusione tra IHS Inc. e Markit Ltd.

Dopo averla inizialmente mostrata sotto forma di concept nel 2019 al Salone di Ginevra, l’Alfa Romeo Tonale è stata svelata ad Arese lo scorso 8 febbraio. Realizzata sulla medesima piattaforma della cugina Jeep Compass, la prossima uscita della compagnia italiana fa leva su stile, dinamica di guida, dotazione e motorizzazioni pure ibride per avere successo nell’agguerrito comparto dei C-Suv premium. Proverà a conquistare la clientela attraverso innovazioni tecnologiche quali gli inediti proiettori e, al contempo, l’effetto nostalgia. Le condizioni di illuminazione si prospettano ottimali grazie all’introduzione di sofisticati sistemi.

Sull’Alfa Romeo Tonale esordisce il motore Hybrid Vgt da 160 CV, in esclusiva per il Biscione. Al lancio sarà, inoltre, disponibile la versione Hybrid da 130 cavalli. L’apice delle performance sarà raggiunto dal Plug-in Hybrid da 275 CV, con scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e fino a 60 km nel ciclo combinato di autonomia, in puro elettrico. Completerà l’assortimento il nuovo 1.6 diesel da 130 CV.

