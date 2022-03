Lancia Delta Integrale: all’asta un esemplare con soli 168 chilometri

Mancano circa 10 giorni al completamente di un’asta apparsa sul noto sito Bring A Trailer che ha per protagonista un gioiello praticamente intatto. Parliamo di una Lancia Delta Integrale risalente al 1992, 69esimo esemplare dei soli 400 realizzati per l’edizione Martini 5 Evoluzione realizzati allora per commemorare la quinta vittoria consecutiva di Lancia nel Mondiale Rally fra i Costruttori.

La cosa più incredibile da tenere in considerazione, dato utile a far schizzare le proposte verso valori probabilmente mai visti, è il valore dei chilometri percorsi: appena 168 quelli dimostrabili sul suo contachilometri e c’è un motivo. Questa Lancia Delta Integrale, che oggi si trova a Tacoma ovvero nello Stato di Washington, è praticamente nuova (come dimostrano ad esempio i cellofan che ricoprono i pannelli delle portiere) poiché sarebbe stata ritrovata nel seminterrato di una concessionaria di San Marino prima di essere acquistata e importata negli Stati Uniti dall’attuale proprietario nel 2018.

La Lancia Delta Integrale dell’asta sembra uscita dalla fabbrica qualche ora fa

La Lancia Delta Integrale, che nel momento in cui scriviamo ha raggiunto come offerta corrente un valore di 135mila dollari, sembra essere uscita dalle linee produttive solamente qualche ora fa. Tutto risulta praticamente immacolato, sia fuori che dentro. Ogni dettaglio è al suo posto e tutto appare condizionato da alti livelli di perfezione.

Il propulsore è il quattro cilindri in linea sovralimentato da 2,0 litri che invia la potenza alle quattro ruote motrici, gestita da un cambio manuale a cinque rapporti e differenziale centrale di accoppiamento viscoso Ferguson e un differenziale posteriore a slittamento limitato Torsen. La Delta Integrale dispone della classica vernice bianca con strisce ispirate all’iconica livrea Martini Racing.

L’equipaggiamento include gli iconici cerchi ruota Speedline da 15 pollici bianchi con pneumatici Michelin MXX 205/50 con codici di data 1990 e 1991, freni a disco antibloccaggio sulle quattro ruote, un cofano ventilato, uno spoiler posteriore regolabile, sedili sportivi anteriori Recaro, aria condizionata e uno stereo con lettore di cassette AM/FM Clarion. Nel 2020 su questa Lancia Delta Integrale è stata sostituita la cinghia di distribuzione e sono stati cambiati i liqui con lavaggio delle parti interessate dai fluidi. Bring a Trailer fa sapere che questa Lancia Delta Integrale Martini 5 Evoluzione del 1992 viene offerta in conto vendita con un telo copriauto, una cassetta degli attrezzi con cric, pezzi di ricambio, un certificato di autenticità Lancia Classiche del 2017 e la documentazione del costruttore.

La Lancia Delta Integrale Martini 5 Evoluzione era basata sulla Delta Integrale Evo I e presenta passaruota scatolati, un cofano ventilato, uno spoiler posteriore regolabile montato in alto e un badge dedicato. Rifinita in Bianco (210), la carrozzeria presenta strisce ispirate alla livrea Martini Racing sul portellone e su ciascun lato. Ulteriori dettagli esterni includono fari con proiettori, luci di guida integrate, un’antenna montata sul tetto, un tergicristallo posteriore e un’unica uscita di scarico lucida.

L’interno presenta sedili sportivi anteriori Recaro e un divano posteriore rifinito in pelle scamosciata sintetica nera con cuciture rosse. La plastica protettiva è ancora fissata ai pannelli delle portiere e al pavimento mentre i servizi disponibili includono aria condizionata, cinture di sicurezza rosse, loghi “HF” ricamati su ciascun poggiatesta anteriore, alzacristalli elettrici anteriori, un vano portaoggetti con chiusura a chiave e uno stereo con lettore cassette Clarion AM/FM.

Sulla Lancia Delta Integrale proposta all’asta troviamo anche il volante a tre razze che incornicia la strumentazione Veglia con indicatori gialli che include un tachimetro con fondo corsa da 240 km/h, un contagiri con una linea rossa di 6.500 giri/min e indicatori per la pressione di sovralimentazione, tensione della batteria, temperatura del liquido di raffreddamento e livello del carburante. Il contachilometri meccanico a sei cifre indica 168 chilometri percorsi.

