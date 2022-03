Peugeot e-2008: come si è comportata nel test dell’alce

Legata da parecchie componenti alla e-208, la Peuget e-2008 raggiunge valori piuttosto simili pure nel test dell’alce. Nonostante non sia di gran lunga più impegnativo, il SUV elettrico del Leone evidenzia immediatamente i propri limiti all’aumentare della velocità. La prova più celebre al mondo sulla stabilità delle vetture consente di stabilire a quale velocità un mezzo mette il guidatore in difficoltà nell’evitare un improvviso ostacolo.

Peugeot e-2008 si sottopone al test dell’alce: il rendimento su strada dell’auto elettrica del Leone

Nel filmato realizzato dal magazine spagnolo Km77, la Peugeot e-2008 calza gli pneumatici estivi Michelin Primacy 4 misura 215/55 R18, maggiorati, nell’allestimento GT Line, rispetto alle altre versioni. Il tentativo iniziale è stato eseguire sotto la velocità indicata (77 km/h) e, a dispetto del peso di 1.620 kg, nessun cono viene fatto cadere. Incrementando la velocità a 77 km/h, la Peugeot e-2008 raggiunge la sua soglia limite, ma senza scomporsi granché.

Come segnala il giornalista della testata iberica, le reazioni sono state parecchio buone, senza movimenti strani e senza grandi slittamenti delle ruote. Inoltre, il controllo della stabilità ha notevolmente rallentato la velocità del veicolo e senza intoppi. Ha aiutato il guidatore a mantenere la traiettoria impostata con il volante.

La Peugeot e-2008 appare in difficoltà dai 78 km/h in su, quando i coni cadono a terra nella sessione conclusiva del test. In tanti altri esemplari il sottosterzo (l’unità scivola verso l’esterno e percorrere una curva più ampia di quella impartita) è parecchio frequente. Lo stesso vale nel caso della Peugeot 2008 ICE, ovvero con motore a combustione interna, in crisi già a 73 km/h. Nella seconda tranche della prova, invece, la Peugeot e-2008 va in lieve sovrasterzo (curva più stretta di quella impostata). A 77 km/h, oltre a compromettere la stabilità del mezzo, ha fatto sì che il conducente riuscisse a completare l’esercizio nella maniera corretta, ha infine indicato Km77. Qui sotto è possibile visualizzare il video completo del test.

