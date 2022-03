Maserati GranTurismo Folgore: avrà oltre 1200 CV

Nel 2023 Maserati darà un seguito alla sua famosa Granturismo con la nuova e attesa generazione. È noto che la coupé a quattro posti del marchio modenese sarà dotata anche di un propulsore elettrico. La casa automobilistica del tridente ha ora detto che quella versione avrà un motore con potenza non inferiore a 1200 CV. Per raggiungere quell’elevata potenza, la Maserati Granturismo Folgore disporrà di tre motori elettrici, che saranno distribuiti sull’asse anteriore e posteriore.

1.200 cavalli di potenza per la Maserati GranTurismo Folgore

Il pacco batteria sarà posizionato tra gli assi, come mostrato in precedenza dal produttore per mezzo di una piattaforma aperta. Con il propulsore elettrico, la nuova Maserati GranTurismo Folgore sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. La velocità massima sarà addirittura di oltre 300 km/h.

Ricordiamo comunque che la nuova Maserati Granturismo sarà disponibile anche con motore a benzina. Non tutti i mercati in cui l’auto verrà proposta sono infatti pronti a puntare interamente sui modelli elettrici, quindi il brand di lusso di Stellantis continuerà a proporre la Granturismo anche in versione con motori a combustione.

Il marchio del Tridente afferma che se i consumatori continueranno ad acquistare motori a benzina, Maserati continuerà a produrli. Anche dopo il 2030, anno in cui il produttore vuole offrire una gamma di modelli completamente elettrici. In ogni caso, questa auto otterrà il motore Nettuno, il sei cilindri che ha debuttato sulla Maserati MC20.

Resta da vedere se la fonte di alimentazione raggiungerà i 630 CV, proprio come in quell’auto sportiva. La casa automobilistica dovrebbe inserire questo motore anche nella gamma di propulsori del SUV Grecale, ma in esso la potenza sarà ridotta a poco più di 500 CV.

La Maserati GranTurismo Folgore sarà il primo veicolo completamente elettrico del famoso marchio italiano. Ricordiamo infine che sempre nel 2023 arriveranno versioni completamente elettriche di Grecale e Grancabrio. Poi entro il 2025 anche di Maserati Levante, Quattroporte e MC20. Insomma la rivoluzione per la casa automobilistica del tridente sembra essere appena iniziata. Vedremo quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

