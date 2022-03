Maserati offrirà una versione BEV di ogni modello entro il 2025

Arrivano importanti novità per Maserati. La casa automobilistica del tridente nelle scorse ore ha fornito un aggiornamento sulla sua situazione relativa al lancio di veicoli elettrici. Durante un evento stampa questa mattina, il produttore italiano di veicoli di lusso ha ribadito l’intenzione di elettrificare l’intera gamma entro il 2025. Ciò inizierà il prossimo anno con due modelli Maserati 100 per cento elettrici: Il SUV Grecale e la sportiva GranTurismo.

Maserati ha ribadito l’intenzione di voler elettrificare la sua gamma entro il 2025

Maserati offrirà una versione BEV di ciascuno dei suoi modelli entro il 2025. Inoltre, ha ufficialmente confermato i primi due veicoli elettrici che i clienti potranno guidare. La nuova GranTurismo, vera icona del marchio, offrirà soluzioni tecniche all’avanguardia derivate dalla Formula E, prestazioni eccezionali, comfort ed eleganza, tutti tipici del Tridente.

Questa prima Maserati 100% elettrica in assoluto sarà costruita interamente presso il polo produttivo della casa automobilistica Mirafiori e debutterà sul mercato nel 2023. Maserati ha anche rivelato che la GranTurismo EV sarà seguita da un nuovo modello chiamato Grecale Folgore. La versione ICE dovrebbe essere lanciata tra pochi giorni, ma la versione completamente elettrica è prevista per il prossimo anno.

Secondo Maserati, tutti i nuovi modelli EV saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia. La GranTurismo e la Grecale saranno affiancate da una Maserati GranCabrio EV nel 2023, mentre le MC20, Quattroporte e Levante seguiranno entro il 2025.

Insomma novità importanti per la casa automobilistica del tridente che conferma così di puntare anche lei tutto sulla mobilità elettrica, cosa che ormai è diventato un vero mantra un po’ per tutti i brand che fanno parte del gruppo Stellantis.

Ricordiamo che contestualmente il marchio di lusso italiano dovrà essere rilanciato grazie ai nuovi modelli portando le sue vendite nel giro di qualche anno almeno a 70 mila immatricolazioni annue. Insomma un bel da fare per i dirigenti della casa italiana che comunque sono convinti di poter migliorare notevolmente le cose grazie ad investimenti e progetti importanti per il futuro del marchio.

