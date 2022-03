Ferrari Purosangue: altra ipotesi sul suo aspetto [Render]

Dopo le immagini rubate dalla fabbrica Ferrari di Maranello e pubblicate nei giorni scorsi, gli ultimi render apparsi sul web a proposito del futuro Ferrari Purosangue sembrano essere sempre più accurati di quello a proposito di quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente arriverà sul mercato entro la fine del 2022. L’auto è stata mostrata senza veli nella parte anteriore e posteriore anche se si trattava di una versione di preproduzione.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto definitivo di Ferrari Purosangue

Tanto è bastato per generare una serie di render che ipotizzavo l’aspetto definitivo di Ferrari Purosangue come quello che vi proponiamo in questo articolo e che secondo noi da un’idea abbastanza precisa di come dovrebbe essere dal punto di vista estetico questa vettura che porterà la Ferrari in una nuova era con il debutto in un segmento di mercato che dovrebbe portare molte vendite alla casa automobilistica del cavallino rampante.

Basti pensare che nei giorni scorsi si è diffusa la notizia, tutta ancora da confermare, che le unità di Purosangue programmate per essere prodotte nel 2022 sarebbero già tutte andate sold out.

Di questo modello al momento non si sanno ancora molte cose. Ad esempio della gamma dei motori si sa solo che la maggior parte dei motori, se non addirittura tutti, saranno elettrificati. Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 – 300 mila euro.

L’auto del cavallino rampante avrà un aspetto molto sportivo più simile a quello di una berlina che ad un SUV vero e proprio. Questa auto da sola potrebbe far raddoppiare le vendite di Ferrari. Si dice infatti che lista di attesa per accaparrarsi questo SUV sia già molto lunga. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito dell’atteso modello destinato a cambiare per sempre quella che è la percezione dei clienti a proposito di questo storico brand.

Ti potrebbe interessare: Ferrari F50: domani sarà proposto all’asta un esemplare praticamente nuovo del celebre modello della casa automobilistica di Maranello

