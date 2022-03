Schumacher: quando frantumò il record sul giro a Top Gear [VIDEO]

Sono passati appena pochi mesi dall’uscita dell’ultimo speciale della quarta stagione di The Grand Tour e già i fan della popolare trasmissione britannica, ma conosciuta in tutto il mondo (Italia compresa), aspettano con trepidazione i prossimi episodi. Proprio per ingannare l’attesa – nei limiti del possibile – hanno iniziato a navigare su YouTube, rievocando alcuni dei momenti migliori di Top Gear. Quello qui proposto vede per protagonista la leggenda Michael Schumacher!

Schumacher: il primato “fantasma” a Top Gear sulla Ferrari FXX

Quando Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May erano al timone, Top Gear era uno dei maggiori spettacoli in TV. Ogni fan ha una personale classifica delle puntate e dei segmenti preferiti. Uno di quelli entrati maggiormente nel cuore sia degli appassionati sia degli addetti ai lavori è il test della Ferrari FXX.

Al giorno d’oggi, è diventato piuttosto comune per le Case automobilistiche rilasciare modelli ad alte prestazioni che possono essere guidati solo legalmente in pista, ma nel frangente in cui venne introdotta la FXX, non c’era davvero nulla di simile. Basata sulla Enzo stradale, costituiva la supercar definitiva nella gamma del Costruttore di Maranello, esclusivamente a disposizione dei collezionisti più abbienti.

All’epoca della prova della Ferrari FXX da parte di Top Gear, c’era un problema. Diversamente dal solito modus operandi di Clarkson o i suoi co-conduttori che lo accompagnavano intorno all’aerodromo di Dunsfold, fu completato giusto un giro del circuito. Sembrava essere guidata da The Stig, ma più avanti nell’episodio si scoprì che in realtà non era lui a manovrare il volante. Nulla di personale contro l’iconico personaggio, ma era molto, molto di più. A bordo c’era, infatti, il sette volte campione iridato di Formula 1, Michael Schumacher! La stessa vettura era di proprietà del tedesco.

Poiché la FXX è stata espressamente progettata per l’impiego in pista, non sorprese il nuovo record sul giro, fermando il cronometro a 1:10.7. Ciò lo ha reso di 6,6 secondi più veloce del precedente detentore del primato, la Gumpert Apollo, provvista di omologazione stradale. Tuttavia, dato che l’FXX non è legale, il tempo non fu mai considerato nel tabellone di Top Gear. Il video puoi recuperarlo qui sotto.

