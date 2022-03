Peugeot 4008: nuovo avvistamento

La Peugeot 4008, che potrebbe chiamarsi anche 408 Crossover secondo i nostri colleghi di Auto-Moto, sembra finalmente mostrarsi in versione prototipo camuffato, sorpresa dai fotografi spia su una pista di prova bagnata. Secondo quanto mostrano queste prime immagini, questo nuovo modello sviluppato dalla casa francese sarebbe un SUV coupé. Il suo design sarebbe a metà strada tra la nuova Peugeot 308 e la Peugeot 3008.

Prime foto spia ufficiali del prototipo della nuova Peugeot 4008

Questa nuova Peugeot 4008 dovrebbe offrire più spazio a bordo rispetto alla 308 secondo i nostri informatori, pur adottando un design “più aggressivo”. Questo aspetto è difficile da rilevare sulle immagini realizzate poiché l’auto è nascosta sotto una pesante mimetizzazione, ma è comunque possibile intuire la presenza di fari a LED stretti nella parte anteriore, altezza da terra elevata e parafanghi posteriori allargati. La linea della vettura assume inevitabilmente l’aria di una coupé verso il posteriore, cosa che però potrebbe costare cara in termini di abitabilità per i passeggeri posteriori.

La Peugeot 4008 quasi certamente sarà basata sulla piattaforma EMP2 del gruppo Stellantis. Questo futuro modello della casa automobilistica del Leone potrebbe disporre di un motore ibrido. Il futuro modello di Peugeot potrebbe in particolare essere alimentato dal motore ibrido della 308, secondo le informazioni fornite dai nostri cacciatori di immagini. In ogni caso, il modello termico sarà equipaggiato con il 1.6 PureTech.

La nuova Peugeot 4008 potrebbe essere presentata entro la fine del 2022, o addirittura nella primavera del 2023. Tra i modelli a cui questa auto proverà a dare serio filo da torcere sicuramente possiamo nominare Audi Q3 Sportback, la BMW X2, la Mercedes GLC Coupé o anche la Renault Arkana. Il luogo di produzione prescelto sarà lo stesso della nuova Peugeot 308 e cioè lo stabilimento Stellantis di Mulhouse. Vedremo nelle prossime settimane quali altre novità trapeleranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

