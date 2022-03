Peugeot 4008: il SUV coupé sarà solo made in France

Tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 dovremmo assistere al debutto di Peugeot 4008. Ci riferiamo al SUV Coupé che la casa automobilistica del Leone ha intenzione di portare sul mercato per fare concorrenza a vetture come Renault Arkana e agli altri SUV coupé presenti sul mercato. A proposito di questo modello, il produttore transalpino ha tenuto a far sapere che si tratterà di una vettura che sarà realizzata solo in Francia.

Il futuro SUV Coupé Peugeot 4008 sarà prodotto solo ed esclusivamente in Francia

Quindi a differenza di altre auto di Peugeot che vengono prodotte in altri paesi, la futura Peugeot 4008 sarà solo “Made in France”. Infatti l’unico stabilimento che si occuperà della sua produzione sarà lo stesso della Peugeot 308 e cioè il sito produttivo di Mulhouse.

La nuova auto di Peugeot adotterà le ultime tecnologie della casa francese. La presentazione della vettura è prevista per settembre 2022. Le prime consegne sono previste per l’inizio del 2023 con entrata in produzione prevista per ottobre 2022. Si tratta di un’auto molto attesa dai clienti di Peugeot. Soprattutto perché le prime immagini di questa vettura mostrano un design piuttosto riuscito.

Con l’arrivo di questa attesissima vettura, Peugeot conferma che il sito produttivo di Mulhouse è al centro della strategia del marchio. Questa scelta di mantenere la produzione automobilistica in Francia dà cuore a un’industria automobilistica francese, trascurata negli ultimi anni.

La conferma di questa notizia potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Una notizia che sarebbe quindi gradita per l’industria automobilistica francese. Vedremo dunque cos’altro trapelerà a proposito di questo modello di cui nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato alcune interessanti foto spia. Infatti gli avvistamenti di questo SUV coupé ultimamente stanno diventando sempre più frequenti.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 508: la berlina della casa francese in offerta a 399 euro al mese con estensione garanzia e manutenzione

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!