Expolevante 2022: auto storiche d’eccezione in mostra

Ci saranno anche le auto storiche ad Expolevante 2022. La Nuova Fiera del Levante ospiterà nei suoi spazi un padiglione ASI (Automotoclub Storico Italiano), offerto al piacere del pubblico dell’evento pugliese, che torna in scena dopo 10 anni di assenza. La rassegna si svolgerà dal 21 al 25 aprile.

Tanto spazio per il tempo libero, lo sport e la smart mobility, ma con un contorno assortito, dove le vetture classiche guadagneranno sicuramente le luci dei riflettori. Non solo mezzi a quattro ruote: ci saranno anche le moto storiche. Il nostro cuore, però, batte tutto per le automobili. Quella che si profila all’orizzonte è una fiera dal format innovativo, dove l’anima espositiva si unisce al carattere dinamico delle sue componenti.

Presenze importanti

L’ASI sarà presente in forze, con un intero padiglione dedicato alla passione e alla cultura per i veicoli storici. Una cosa resa possibile dall’apporto dei suoi club federati. Ad Expolevante 2022, l’Automotoclub Storico Italiano metterà in mostra anche quattro esemplari della Collezione Bertone, acquistata dal sodalizio il 28 settembre 2015, al termine di un’asta fallimentare.

Così è stata evitata l’emigrazione della preziosa raccolta verso lidi esteri. Un gesto nobile, per custodire in patria un patrimonio storico del nostro paese. La collezione – tutelata e vincolata dal Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – è composta da 79 pezzi tra veicoli completi e funzionanti, telai e modelli di stile.

Ecco le quattro auto portate ad Expolevante 2022: la Runabout del 1969, la NSU Trapezee del 1973, la Lancia Stratos del 1975 e la Birusa del 2003. Non ci vuole molto a capire il valore di questa presenza tra gli stand, perché Bertone è una delle grandi firme del design italiano. Il suo nome è conosciuto in ogni angolo del mondo: dalla sua matita sono uscite alcune delle auto più belle di sempre. Onore all’ASI, quindi, per la scelta effettuata.

Tanti gli appuntamenti

La presenza dell’Automotoclub Storico Italiano ad Expolevante 2022 sarà arricchita da un ricco palinsesto di appuntamenti. Uno dei più attesi è il Convegno Nazionale dedicato al motorismo storico come strumento di promozione e valorizzazione dei territori. Questo andrà in scena nella giornata di venerdì 22 aprile, alle ore 17.00, nell’area conferenze del padiglione ASI. Ecco le parole del presidente del sodalizio, Alberto Scuro:

“Siamo felici che sia scattato il semaforo verde per Expolevante. Per il pubblico si profilano numerosi spunti di interesse e un weekend denso di appuntamenti. Il motorismo storico è un settore che offre opportunità di ogni tipo: è passione per chi lo vive, è arricchimento culturale per chi riscopre le antiche tradizioni motoristiche, è una grande opportunità per il sistema Paese. Abbiamo tante iniziative in serbo per la Puglia, con tanti club locali impegnati ogni anno in decine di manifestazioni sul territorio e con l’evento clou della Federazione, ASI AutoShow, che per il 2022 ha scelto questa magnifica regione come scenario del museo viaggiante atteso dal 6 al 9 ottobre”.

Programma attività padiglione ASI ad Expolevante 2022

Giovedì 21 aprile

ore 11.00 – Presentazione della Rievocazione del Gran Premio di Bari 2022.

Venerdì 22 aprile

ore 10.30 – Convegno sulla sicurezza stradale.

ore 17.00 – Convegno: Il motorismo storico per promuovere e valorizzare territori.

Sabato 23 aprile

ore 11.00 – ASI Circuito Tricolore 2022: format, calendario, finalità del progetto.

ore 15.00 – ASI AutoShow 2022: dal 6 al 9 ottobre alla scoperta della Puglia.

Domenica 24 aprile

ore 10.00 – Passaggio del Gran Premio di Bari in Expolevante

ore 16.00 – Motori storici in Puglia: i Club ASI presentano le iniziative del 2022.

Lunedì 25 aprile

ore 11.00 – Le moto nel cinema: quante star sotto i riflettori!

Sodalizi federati ASI presenti ad Expolevante

Automotoclub Aste e Bilancieri Città di Bitonto – Club dell’Automobile Antica e della Carrozza (Bari) -Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici “I Delfini” (Taranto) – Messapia Automotoclub Storico (Ugento) – Old Cars Club (Bari) – Rombo Arcaico Auto e Moto d’Epoca (Gravina in Puglia) – Scuderia Fieramosca Club Automoto Storiche (Barletta) – Veteran Car Club Valle d’Itria (Martina Franca).

Fonte | ASI

