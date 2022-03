Maserati MC12: un raro esemplare si diverte sulla neve [Video]

La Maserati MC12 è senza dubbio una delle vetture più iconiche e rare realizzate dalla casa automobilistica modenese. Il successore di questa vettura è la MC20 che ha portato al debutto il nuovo motore V6 biturbo Nettuno da 3 litri, capace di sviluppare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima.

Detto ciò, il proprietario di una MC12 ha recentemente partecipato a un evento particolarmente esclusivo che si è svolto in Svizzera, chiamato The ICE St. Moritz. Questo appuntamento ha radunato negli ultimi anni una serie di vetture molto rare ed esclusive in una zona innevata.

Maserati MC12: un raro esemplare è stato mostrato all’evento The ICE St. Moritz in Svizzera

Oltre a mettere in mostra le loro auto durante l’evento, i proprietari possono guidarle e questo è proprio quello che ha fatto il possessore della Maserati MC12. Come è possibile vedere nel video pubblicato su YouTube da NM2255 Car HD Videos, la MC12 non è stata dotata di appositi pneumatici da neve e questo è il motivo per cui le ruote posteriori slittano molto mentre la vettura si muoveva lentamente sulla neve.

Tuttavia, il proprietario si è divertito molto e inoltre ha potuto far ricordare a molti il glorioso sound erogato dal motore presente sotto il cofano. Basata sulla Ferrari Enzo, sotto il cofano c’è un V12 aspirato da 6 litri, derivato da quello della Ferrari F140, capace di sviluppare 630 CV di potenza a 7500 g/min e 652 Nm di coppia massima a 5500 g/min.

Tale powertrain è abbinato alla trazione posteriore e a un cambio a 6 rapporti con comando di asservimento idraulico a gestione elettronica. Oltre a questo, il propulsore propone un angolo di 65° e una lubrificazione a carter secco tramite un sistema di pompe di recupero ad alta efficienza.

A livello di prestazioni, la Maserati MC12 impiega soli 3,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 330 km/h. Per ottenere l’omologazione per il campionato FIA GT, la vettura è stata prodotta in 25 esemplari nel 2004 e altri 25 nel 2005. Alla presentazione ufficiale, la supercar costava 600.000 euro, ma oggi i pochi esemplari disponibili all’acquisto valgono milioni.

Progettata in collaborazione con Dallara e Ferrari, propone una configurazione a due posti e un tettuccio asportabile. La carrozzeria è stata realizzata in fibra di carbonio e dispone di due supporti in alluminio per aumentare il livello di sicurezza.

Secondo quanto affermato dal Tridente, la supercar propone una distribuzione dei pesi 41/59 e vanta diversi elementi studiati appositamente nella galleria del vento, come le prese d’aria anteriori.

Non mancano delle sospensioni anteriori e posteriori indipendenti a quadrilateri articolati con geometria antidive-antisquat e con ammortizzatori contrapposti. Infine, la Maserati MC12 viene fornita con un impianto frenante progettato da Brembo, costituito da dischi forati da 380 mm all’anteriore e da 355 mm al posteriore.

