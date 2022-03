Alfa Romeo F1 Team estende la partnership con Singha

A pochi giorni dal via del campionato del mondo di Formula 1 del 2022 arrivano notizie importanti a proposito di Alfa Romeo F1 Team Orlen. La scuderia del Biscione ha infatti comunicato nelle scorse ore che ci sarà un’estensione della sua partnership di lungo corso con il birrificio Singha Corporation fino al 2022.

Singha Corporation estende la sua collaborazione con Alfa Romeo F1 Team Orlen anche nel 2022

Singha Corporation è una filiale della Boon Rawd Brewery, la birra thailandese che viene prodotta dal 1933. Il marchio thailandese è diventato partner di Alfa Romeo per la prima volta nel 2019, Singha Corporation produce altri importanti marchi di birra e una gamma crescente di bibite e acque minerali, ristorazione per una vasta gamma di gusti e consumatori. Il logo Singha sarà ben visibile sulle monoposto Alfa Romeo F1 Team C42 di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, così come sull’abbigliamento e la divisa della squadra.

Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN, è molto felice che la partnership sia stata prolungata per il quarto anno. Il numero uno della scuderia di Alfa Romeo ha dichiarato in proposito che i due marchi da sempre lavorano bene insieme e questo è confermato dal fatto che ormai questa collaborazione va avanti da 4 anni di fila. Infatti è dal 2019 che il birrificio sponsorizza il team di Formula 1.

Ha voluto dire la sua anche Voravud Bhirombhakdi, Senior Executive Vice President, Boon Rawd Brewery il quale si è detto orgoglioso che l’azienda abbia trovato la famiglia giusta per essere un partner chiave nel campionato del mondo di Formula 1.

Il numero uno dell’azienda thailandese ha dichiarato: “Siamo un’azienda a conduzione familiare e Alfa Romeo F1 Team ORLEN è la famiglia che abbiamo trovato all’interno della Formula 1. Ci sono così tante somiglianze nel modo in cui gestiamo le nostre attività e siamo al settimo cielo per il fatto di poter continuare il nostro rapporto con il team. Ci sentiamo a casa qui e non vediamo l’ora di portare l’entusiasmo delle corse ai nostri fan”.

