Alfa Romeo F1 ORLEN: Zadara è il fornitore ufficiale di cloud

Zadara, leader riconosciuto nei servizi di edge cloud, e Sauber Motorsport, che gestisce la scuderia Alfa Romeo F1 Team ORLEN nel campionato mondiale di Formula 1, hanno annunciato oggi la loro partnership per una seconda stagione, con Zadara che fungerà da fornitore ufficiale di cloud anche nel 2022.

La tecnologia edge cloud di Zadara consente all’Alfa Romeo F1 Team ORLEN di massimizzare le proprie prestazioni in pista con i migliori servizi cloud che forniscono accesso simultaneo a informazioni in tempo reale basate sui dati al posto di guida, nel paddock e nel team stabilimento di Hinwil in Svizzera.

Zadara e Alfa Romeo F1 Team Orlen confermano la loro partnership per una seconda stagione

La nuova vettura di Alfa Romeo F1 Team Orlen sponsorizzata da Zadara, la C42, è stata presentata il 27 febbraio, insieme ai piloti del team Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Zadara introduce la nuova tecnologia in questa stagione come primo fornitore di cloud a consentire l’uso dell’interfaccia ISER ultraveloce con il calcolo VMware.

Jan Monchaux, direttore tecnico dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN ha dichiarato che i servizi cloud di Zadara ottimizzano notevolmente l’infrastruttura cloud del team migliorando le prestazioni del team. Questo in particolare fornendo i dati di gara in tempo reale, una cosa molto importante in una competizione come la Formula 1.

“Siamo entusiasti di continuare a supportare l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN mentre entra in una nuova era. Il successo in F1 richiede una solida infrastruttura, un design automobilistico innovativo, grandi piloti e livelli di prestazioni elevate in tutti e tre questi elementi. Fornendo funzionalità cloud all’edge, Zadara sta guidando miglioramenti delle prestazioni attraverso la tecnologia”, ha affermato Nelson Nahum, CEO e co-fondatore di Zadara.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo F1 Team ORLEN e Sabelt si alleano per la stagione 2022 di Formula 1