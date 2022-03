Fiat 500 è stata l’auto elettrica più venduta a febbraio in Brasile

Arrivano buone notizie da Brasile per Fiat. La principale casa automobilistica italiana, oltre ad essere la casa automobilistica con più immatricolazioni e avere il pickup Fiat Strada come auto più venduta in assoluto in quel mercato, può festeggiare un altro primato. Infatti Fiat 500 è stata l’auto elettrica più venduta in Brasile a febbraio del 2022.

In Brasile Fiat 500 è stata l’auto elettrica più venduta in assoluto a febbraio

Secondo Bright Consulting, l’iconico modello della casa automobilistica di Torino ha registrato 88 vendite nel mese, per un totale di 107 nei primi due mesi del 2022. Da inizio anno, il leader delle vendite tra le auto elettriche in Brasile è la Volvo XC40, che si è classificata al 2° posto a febbraio.

Ovviamente il marchio automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis spera nei prossimi mesi di migliorare ulteriormente le performance di vendita di Fiat 500.

L’auto è il primo modello elettrico al 100 per cento ad essere stato proposto dal marchio che nei prossimi anni punta anche in America Latina ad aumentare le immatricolazioni di auto a zero emissioni. Ovviamente questo avverrà in maniera molto più lenta di Europa e Stati Uniti.

Nel nostro continente ad esempio entro il 2027 Fiat avrà una gamma completamente elettrica. Anche negli Stati Uniti, dove il marchio continuerà ad essere presente con i futuri modelli, si punterà forte sugli EV.

Questo primato in Brasile a febbraio sebbene comunque derivi da numeri piuttosto piccoli fa ben sperare per il futuro. Ricordiamo che Fiat 500 viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori vicino Torino e da quell’impianto poi viene esportata in tutto il mondo. In futuro l’auto potrebbe anche fare ritorno negli USA.

Ti potrebbe interessare: Fiat Scudo: nel secondo trimestre 2022 il veicolo commerciale leggero della principale casa automobilistica italiana farà il suo debutto in Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!