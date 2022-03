Fiat Scudo: nel secondo trimestre 2022 debutterà in Brasile

Dal Brasile arrivano novità interessanti a proposito di Fiat. Infatti a quanto pare, in quel paese sono già in corso i test di sviluppo del nuovo Fiat Scudo. Il veicolo commerciale della principale casa automobilistica italiana dovrebbe debuttare nel più importante mercato auto dell’America latina entro la fine del secondo trimestre del 2022. In Brasile questo modello è particolarmente atteso.

Entro la fine del secondo trimestre del 2022 in Brasile debutterà Fiat Scudo

Fiat Scudo arriverà sul mercato con il nuovo motore 1.5 Turbo diesel già presente sui modelli francesi. Il motore eroga 120 cavalli a 3.500 giri/min, con una coppia di 30,6 kgfm a 1.750 giri/min. Come con Peugeot Expert e Citroen Jumpy, il veicolo commerciale di Fiat avrà un cambio manuale a sei marce. Per soddisfare le nuove normative sulle emissioni inquinanti, il motore è dotato di un serbatoio Arla, con una capacità di 18,7 litri. Il sistema si chiama AdBlue.

Per ora la Fiat Scudo è testata come prototipo in Brasile solo nella versione furgone, ma, come gli altri veicoli commerciali di Stellantis in quel paese, avrà anche le altre due versioni presenti in gamma. Visivamente, Fiat Scudo non avrà modifiche di carrozzeria rispetto ai fratelli transalpini. La parte posteriore e le fiancate sono identiche, così come il cofano e i parafanghi.

Al pari di quanto avviene con Peugeot Expert e Citroën Jumpy, anche Fiat Scudo sarà prodotto in Uruguay è esportato in vari paesi dell’America latina. In Brasile dove Fiat dallo scorso anno domina il mercato si spera che anche grazie all’arrivo di questo modello la principale casa automobilistica italiana possa conquistare nuove quote di mercato alla concorrenza. Vedremo quali notizie arriveranno a proposito di questo modello di Fiat nelle prossime settimane.

