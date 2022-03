Peugeot 4008: nuove foto spia del SUV Coupé

Nuovi avvistamenti per Peugeot 4008, il futuro SUV coupè della casa automobilistica del Leone che dovrebbe fare il suo debutto tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Il prototipo del modello di Peugeot è stato avvistato in due diversi momenti. Un esemplare con coperture e carrozzeria definitiva è stato immortalato nelle scorse ore. Il nuovo modello dovrebbe avere il compito di colmare il divario tra la 308 berlina compatta e il C-SUV 3008, offrendo più spazio interno rispetto al primo e un design più aggressivo rispetto al secondo.

Nuovi avvistamenti per il prototipo della futura Peugeot 4008

In effetti, il prototipo della futura Peugeot 4008 sembra piuttosto attraente con fari a LED sottili, spalle pronunciate e una linea del tetto inclinata verso la parte posteriore. Ha anche un’altezza da terra maggiore rispetto alle auto normali, suggerendo un approccio in stile crossover.

Oltre al prototipo mimetizzato che indossava una carrozzeria di produzione, è stato anche avvistato un prototipo dello stesso modello mentre effettuava test nel nord della Svezia. Questo veicolo indossava un corpo modificato di una Peugeot 308 SW di generazione precedente, ma presentava ruote allargate e un passo più ampio.

Ricordiamo che questo modello di Peugeot avrà la stessa piattaforma di Peugeot 308, la DS 4 e la Opel Astra e con esse probabilmente condividerà gran parte dei motori e dei componenti. Il luogo di produzione scelto per questo SUV coupè sarà lo stesso stabilimento di Mulhouse in Francia in cui viene prodotta Peugeot 308. Il nome di questo modello non è ancora sicuro, qualcuno ipotizzava anche quelli di 308 Cross e di Peugeot 408.

Mentre secondo la stampa francese la Peugeot 4008 sarà diretta concorrente della Renault Arkana, la svolta premium di Peugeot negli ultimi anni suggerisce che il modello potrebbe competere con le più costose Audi Q3 Sportback , BMW X2 e Mazda CX-30 nel segmento premium dei SUV di classe C.

Secondo alcuni il debutto di questa auto potrebbe avvenire verso al fine del 2022, secondo altri invece il suo lancio sul mercato avverrà nel corso della primavera del 2023. Vedremo dunque a proposito di questa auto del marchio di Stellantis quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Nuova Peugeot 308: la berlina compatta della casa automobilistica francese conquista il Women’s World Car of the Year 2022

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!