Alfa Romeo ultimo nella classifica Custom Service di JD Power

JD Power come ogni anno ha pubblicato il suo sondaggio sulla soddisfazione dei clienti per quanto concerne il Custom Service dei vari brand premium presenti nel mercato auto degli Stati Uniti. Purtroppo per Alfa Romeo arriva una cattiva notizia. Infatti la casa automobilistica del Biscione è ultima in questa lista che è stata pubblicata da JD Power.

Alfa Romeo ultimo tra i brand premium nella classifica sulla soddisfazione dei clienti di JD Power

Lo studio classifica i marchi in base al livello di soddisfazione dei proprietari di auto per il servizio che ricevono presso i concessionari in franchising o i centri di assistenza post-vendita per i lavori eseguiti su veicoli di età compresa tra uno e tre anni. L’attenzione si concentra sulla qualità del servizio, sul consulente di servizio, sul ritiro del veicolo, sulla struttura di servizio e sull’avvio del servizio, ma per il suo 42° anno, il sondaggio è stato riprogettato per includere nuove funzionalità tra cui il servizio di ritiro e riconsegna auto, la manutenzione a distanza del veicolo e l’app di pagamento online per smartphone.

JD Power afferma che i suoi dati e feedback rivelano che i clienti apprezzano sempre di più ricevere notifiche di testo che la loro auto è pronta e prove foto o video del servizio e che i concessionari devono lavorare di più per colmare il divario di soddisfazione tra i conducenti di auto a combustione e veicoli elettrici. La soddisfazione tra i conducenti di veicoli elettrici ha ottenuto 784 punti, contro gli 852 dei proprietari di veicoli a benzina o diesel. Dunque se Alfa Romeo vuole crescere negli Stati Uniti dovrà sicuramente migliorare in questo.

Ma del resto il nuovo CEO della casa automobilistica del Biscione, Jean-Philippe Imparato, è sicuramente consapevole di ciò e siamo sicuri che nei prossimi anni la situazione di Alfa Romeo negli Stati Uniti migliorerà anche sotto questo punto di vista. Per il momento però tra i brand premium il Biscione è ultimo.

Infine è stata pubblicata anche classifica generale quella cioè che tiene conto di tutti i brand e non solo di quelli premium. Anche in questo caso registriamo l’ultimo posto per un altro marchio di Stellantis. Ci riferiamo alla casa americana Chrysler che condivide con Alfa Romeo questa brutta posizione.

