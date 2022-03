Peugeot 308 Cross: primi avvistamenti [FOTO SPIA]

Manca sempre meno alla nuova interpretazione della compatta del Leone. Nei prossimi mesi – si pensa a metà primavera – dovrebbe finalmente uscire allo scoperto, e il fatto di non vedere alcun prototipo circolare nei canonici test su strada ha destato allarme. Qui una puntualizzazione è d’obbligo: l’uscita è confermata, ma la Casa automobilistica d’oltralpe ha preferito mantenere il segreto il più possibile sulla Peugeot 308 Cross.

Peugeot 308 Cross: primi avvistamenti su strada del crossover sportivo ricavato dalla compatta

Quelle condivise dal portale spagnolo Motor.es sono le prime foto spia del crossover sportivo ricavato dalla originaria compatta. Con il consueto camouflage dei modelli del brand, le immagini mostrano chiaramente il frontale e alcune novità estetiche di cui nessun’altra realtà concorrente dispone. I montanti del parabrezza si alzano molto verticalmente, estendendosi orizzontalmente lungo la linea del tetto per assottigliarsi nella zona posteriore.

Uno stile più moderno e anche più accattivante con i tipici dettagli di una coupé, soprattutto dietro. Inoltre, il muletto sfoggia la sua attitudine ad affrontare i sentieri off-road, con pneumatici di dimensioni generose degni di un SUV. L’unica parte ben celata è il montante posteriore, apparentemente in grado di rinunciare al classico vetro fisso, comune nella stragrande maggioranza dei mezzi in commercio.

Con quasi 4,7 metri di lunghezza, assicurerà ampi interni grazie alla quarta versione della piattaforma EMP2, sebbene solo lo spazio per le teste dei passeggeri posteriori sarà leggermente rivisto. In termini di design dell’abitacolo, non sono previste notevole differenze. D’altro canto, la Peugeot 308 presenterà degli spunti mica male. Sottigliezze magari impercettibili a un occhio poco allenato, tuttavia in grado di rinnovare l’immagine.

Gamma motori: un benzina più potente e due PHEV

Oltre a questi, saranno interessanti le soluzioni tecniche. Difatti, la 308 Cross non sarà proposta con la meccanica di base, bensì con un motore benzina più potente e con i due ibridi di cui dispone, i PHEV da 180 e 225 Cv.

